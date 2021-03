Cubrir imperfecciones y tapar ojeras son los dos usos principales del corrector, pero hay muchos más. Aquí te los descubrimos

La pandemia no solo ha cambiado nuestra forma de entender la moda, convirtiendo la tendencia comfy en la estrella de la mayoría de los looks. También si hablamos de maquillaje ha habido un giro hacia un estilo más sencillo y natural, con productos multiusos. Ahora buscamos productos de maquillaje que sean funcionales, con diversos usos y propiedades que nos sirvan para crear un look de día a día sencillo, cómodo y rápido. Y por eso convertimos al corrector en el producto estrella del neceser.

Para deshacerte de una ojera, enmascarar un granito, resaltar una zona, acompañar a otro producto de maquillaje… Tu set beauty nunca va a estar completo sin un corrector. El uso más común es el de cubrir imperfecciones, pero también hay otras muchas funciones en las que nos puede ayudar. Sin duda, es el mejor aliado que podemos tener para muchas de las funciones que buscamos si queremos conseguir un maquillaje perfecto.

Los distintos usos del corrector

Desde Maybelline New York nos cuentan los diez usos que puedes darle a tu corrector para sacarle el máximo partido.