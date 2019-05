Anoche tuvo lugar en Nueva York la gala MET y Penélope Cruz fue una de las sorpresas de la velada, ya que se desconocía que la española fuera a acudir a la gran cita de la moda mundial.

Penélope Cruz cumple 45 años entre luces y sombras

A pesar de su gran experiencia en alfombras rojas y fiestas de postín, Pe cometió lo que se puede considerar un error importante ya que, en vez de cumplir con la etiqueta que marcaba la gala, apostó por un diseño bicolor de Chanel que, además de no favorecerle en exceso, rompía la magia de la cita. Si algo tiene de especial la MET es el hecho de que cada año haya una temática que marque el estilo que deben llevar los invitados y, aunque hay numerosas ‘celebs’ que apuestan por la discreción, la española podría haber hecho como su íntima amiga Salma Hayek, que no arriesgó en exceso pero lució un original vestido dorado firmado por Gucci.

Penélope Cruz, el ‘crush’ de una importante influencer internacional

La normativa de la gran fiesta de la moda es rígida. Marcada por Anna Wintour, hay una regla que cada vez más gente se toma a la ligera y que podría terminar por enfadar de verdad a la gran dama de las tendencias: el uso de móviles está prohibido.

Y parece que Penélope Cruz no estaba dispuesta a prescindir de fotos y vídeos de una de las grandes noches de la élite mundial y no solo se ha retratado y grabado junto a varios amigos sino que no ha dudado en compartir las imágenes a través de sus perfiles en redes sociales. Como no podía ser de otra manera, el look-hamburguesa de la cantante Katy Perry fue uno de los más vitoreados por su surrealismo y la de Alcobendas no quiso dejar pasar la oportunidad de posar junto a la artista.