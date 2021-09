El presentador se ha pronunciado sobre el fin del noviazgo de la colaboradora con su pareja: «Es divertida, pero impredecible».

Desde que anunciara el final de su romance con Santi Burgoa, Alba Carrillo se ha convertido en protagonista de un sinfín de titulares. Después de días de rumores sobre una posible ruptura entre ella y el periodista, la colaboradora despejaba la incógnita el pasado fin de semana proclamando a los cuatro vientos que está «soltera otra vez”.

Tras soltar esta bomba, la ex de Feliciano López y Fonsi Nieto no se ha presentado al trabajo este lunes. La madrileña, que hace doblete como colaboradora en ‘Ya es mediodía’ y en ‘Sálvame’, ha decidido cogerse el día libre. Probablemente haya preferido evitar exponerse a las cámaras cuando solo han pasado unas horas de la confirmación de su ruptura sentimental. Pero lo cierto es que las explicaciones que ha dado a la dirección de uno y otro programa no han convencido a Jorge Javier Vázquez.

«Ahora se siente libre», dice el presentador sobre Alba Carrillo

Según el de Badalona, Alba «se ha cogido unos días libres» ante los responsables del espacio presentado por Sonsoles Ónega. Sin embargo, en ‘Sálvame’ ha dado otros argumentos: «Aquí ha dicho que está indispuesta». Un sutil zasca con el que el presentador ha bromeado sobre el mutis de la exmodelo ante las cámaras.

Asimismo, ha recordado que la última vez que la vio, el pasado jueves, la vio estupendamente: «Yo le noté que sufrir, lo que se dice sufrir…». Belén Esteban ha comentado: «La veo contenta, alegre, feliz, ilusionada». Jorge Javier estaba de acuerdo: «Ahora se siente libre».

Jorge Javier ha comentado también que no le parecería mal que Alba esté negociando alguna exclusiva para hablar con todo lujo de detalles sobre los motivos por los que su idilio con Burgoa ha llegado a su fin: «Si puede sacar algo con eso, me parece bien».

«Que no se te cruce una mujer como Alba Carrillo en tu vida»

«A mí me encanta mucho Alba Carrillo, pero como dice una mujer a la que escucho mucho, que no se te cruce una mujer como Alba Carrillo en tu vida. Es divertida, pero es impredecible, hoy está en Lloret y mañana en Rota. Hoy está en París y mañana en Londres», decía. «Es una mujer para sufrir», apuntaba Antonio Montero.

Mientras Alba se mantiene en silencio y al margen de los platós, sí ha dejado claro que está dispuesta a acallar los rumores que perjudiquen su imagen. Por este motivo ha anunciado que tomará medidas legales contra quienes lancen acusaciones falsas sobre ella. Y es que tras dos años de romance con Santi Burgoa no han tardado en aflorar los rumores sobre un supuesto affaire con un compañero de cadena que habría propiciado la ruptura con su hasta ahora pareja. Ante la posibilidad de que se especule con su vida privada ha advertido que no le temblará el pulso y acudirá a los tribunales si es necesario.

Alba y Santi han dejado de seguirse en las redes sociales

El distanciamiento entre Alba Carrillo y Burgoa se veía venir desde hace tiempo. Ambos llevaban tiempo sin compartir fotografías juntos. Gran parte del verano, la madrileña ha compartido instantáneas en familia, con amigos, con su hijo… pero no había rastro alguno sobre Santi. Una de las señales que hizo despertar todas las alarmas fue que se han dejado de seguir en las redes sociales. Una señal inequívoca de que ya nada les une.

La última vez que se les vio juntos en las plataformas digitales fue hace tan solo un mes. Fue a finales del pasado mes de agosto cuando Alba Carrillo subió una foto a su perfil oficial de Instagram con su chico, al que juraba amor eterno a su chico con todos sus seguidores como testigos: “Gracias por ser el mejor compañero de vida y de viaje”, le decía, junto a una imagen en las que se les podía ver risueños y felices.

El periodista, tras la ruptura sentimental: «Estoy estupendamente»

En poco tiempo han pasado del amor más profundo a la aparente indiferencia. Hace apenas unas horas, Burgoa aseguraba estar «estupendamente» y dejaba claro que «de estas cosas no hablo». Lejos quedan ya las palabras de amor de la colaboradora a su novio ante los ojos de sus respectivos ‘followers’. Palabras como las que le dedicaba el pasado mes de marzo: “Amo la vida contigo y adoro cómo soy a tu lado. Sí, sacas lo mejor de mí. Esta sensación la quiero para siempre”.