Este jueves, la gala de ‘Supervivientes‘ ha sido decisiva. Ana Luque, Anabel Pantojay Yulen Pereira se la jugaban en la eliminación. El público ha decidido que sea el esgrimista quien se vaya con Marta Peñate a Playa Parásito. Al conocer la decisión de la audiencia, el joven se ha despedido de sus compañeros. De «Nachito y Nacho», que «son dos guerreros que flipas». Asimismo, decía: «He luchado contra titanes… Y me he quedado flaquito. Ana, ¿ves cómo la gente te quiere? Eres una campeona, la alegría de aquí, ojalá cuides mucho de mi niña». Finalmente se ha emocionado al hablar de la sevillana. «El mayor regalo de esta edición está aquí», sentenciaba. «Estoy segura de que va a llegar muy lejos». Lo que nadie imaginaba es que, junto con sus halagos, también destacaría algunos reproches. «Es gritona, enfadica y marimandona», espetaba.

«Está acostumbrado a verme enfadado», apuntaba la colaboradora de ‘Sálvame’, quitando hierro a las palabras de su chico. Ante la marcha de Yulen, esta no podía reprimir su pena. «Yulen, te quiero, que sepas que te quiero… Jorge, gracias. España, gracias. Estoy supermocionada», le ha dicho. «El factor sorpresa nos mantiene enganchados a los programas de televisión. Gracias a los dos», ha comentado Jorge Javier Vázquez.

Anabel no podía contener las lágrimas. Sus compañeros la apoyan entre abrazos. «Le prometí que no iba a llorar. Me ha pedido que no llore y ahora… Esto es duro, Jorge. Sin él se me va a hacer cuesta arriba».