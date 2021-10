Tras presentar un postre flojo y corto de azúcar, el cantante cubano se ha quedado fuera de los fogones del concurso.

Noche triste en ‘MasterChef Celebrity 6’. Tras las expulsiones de Vanesa Romero, Samantha Hudson y Tamara, este lunes le ha tocado a Yotuel dejar el delantal negro y abandonar definitivamente los fogones del talent culinario. Al cantante cubano se le resistió, y mucho, la prueba de eliminación en la que había que elaborar un postre libre utilizando seis ingredientes de los que han encontrado en una caja. Terelu Campos, Victoria Abril, Juanma Castaño, David Bustamante y Miki Nadal se las han apañado para elaborar una receta rica y original. Pero la del artista ha quedado corta de azúcar. Tan sosa que los chefs no lo han dudadoy lo han dejado fuera del concurso.

Un postre «sin sabor», según Pepe Rodríguez

«Tu bizcocho no estaba rico, porque no tenía ningún sabor. No estaba dulce, no invitaba a repetir y no tenía ningún acompañamiento. No le has sacado todo el partido a esos ingredientes. Poco trabajo», le decía Pepe Rodríguez antes de decir su nombre como nuevo eliminado del programa de TVE.

«Parece mentira, pero me faltó un poquito de azúcar», diría al conocer la decisión de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nágera y Jordi Cruz. «Yo voy a seguir trabajando en la cocina. En la vida, todo pasa por algo», confesaba. «Me quedé corto… En la vida todo pasa por algo. Esto es porque algo viene y hay que seguir».

De su paso por el programa de la cadena estatal se queda con «la gente linda y bella» y el hecho de disfrutar la cocina. David Bustamante, que ha sido su inseparable amigo y compañero de fatigas, no daba crédito a su marcha. «Es un palo que no esperaba para nada. Es una pérdida terrible. Somos hermanos. Se va mi mitad», confesaba, visiblemente afectado. Para Terelu, Yotuel también ha sido una persona importante dentro del concurso. De él ha dicho: «Es una de las personas más buenas que conozco, ¡y que más bueno está! Le decía ‘déjame tocarte el brazo que no voy a tocar un brazo así en mi vida», relataba este fin de semana en ‘Viva la vida’.

«Me siento afortunado de haber vivido esta experiencia»

«Mi padre me decía: Logra que en un grupo cuando te vayas te echen de menos», añadía la pareja de Beatriz Luengo. «Me siento afortunado de haber vivido esta experiencia de ‘MasterChef’. Yo me entregué. No fue como yo esperaba, pero seguimos».

«Siempre hay un mañana, hay repesca y hay que seguir trabajando». «Me siento superafortunado de haber vivido la experiencia. Me hubiera gustado estar un poquito más, seguir cocinando y aprendiendo, pero en la vida todo es por algo. Yo seguiré cocinando, porque el esfuerzo y perseverancia triunfa«, manifestaba. Antes de entregar su delantal dejaba claro que su ganador es el cantante de San Vicente de la Barquera.