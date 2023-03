Yigit Koçak, actor de la serie turca ’Hermanos’, visita España: "Abandoné mi carrera para ser actor"

Los actores de la serie turca de Antena 3 ‘Hermanos’ continúan visitando nuestro país, como resultado del gran éxito que están consiguiendo. Sus emisiones los lunes y martes en la cadena de San Sebastián de los Reyes se suele colocar entre las opciones más vistas del día, como el pasado 22 de marzo cuando obtuvieron un 13,8% de share (1.438.00 espectadores). Hace unos meses fue Onur Seyit Yaran, que da vida a Doruk, el que visitó la capital y, próximamente, es Yigit Koçak el que lo hará. El joven da vida a Ömer, el segundo de los cuatro hermanos de la familia protagonista, los Eren. A pesar de sus 17 años no deja atrás a los suyos mientras lucha por salir adelante y cumplir su gran sueño: ir a la universidad.

Al contrario del personaje al que da vida, Yigit tiene 26 años y ya ha podido cumplir el reto que todavía Ömer busca. Dejó atrás su carrera en Económicas para dedicarse a su sueño, la interpretación. El pasado mes de noviembre desde SEMANA pudimos hablar con él tras el estreno de la serie, que llevaba tan solo unos meses en antena. Ahora tiene ante sí un gran viaje el próximo 30 de marzo al territorio español. Seguro le hará descubrir nuevos detalles que le enamoraran como en esa visita a Barcelona que relató con muy buen recuerdo: "En ese viaje me enamoré de una chica de allí, así que mi primer amor fue una española". De momento para esta visita ya tiene programada un recorrido por los estudios de Atresmedia y un encuentro especial en los mismos con unos cuantos afortunados seguidores de la serie turca.

Al igual que entonces, la familia es uno de los pilares fundamentales para el actor. Sus redes sociales le hacen estar en pleno contacto con todos sus seguidores y comparte muchos de sus mejores momentos profesionales y personales. Comparte el protagonismo con sus mascotas, a los que ya definió como "compañeros de piso y amigos". Con motivo de esta llegada, repasamos todos los secretos que nos descubrió el año pasado en exclusiva en ese momento.

Aquí puedes volver a leerlos:

¿Qué dirías sobre Ömer, tu personaje en Hermanos?

Tiene un origen humilde pero nunca se ha avergonzado de su situación o de su familia. Es ambicioso, le importa el dinero porque piensa que eso le proporcionaría una vida más fácil y agradable.

¿Qué parte te gusta más y cuál no te gusta nada?

Es un chico muy apegado a su familia, haría cualquier cosa por cuidarlos. Siempre dice lo que le parece correcto a la cara. Tiene algo que no me gusta: pierde la calma muy rápidamente.

¿Te pareces en algo?

Nuestro sentimiento de ira es muy parecido, pero yo soy capaz de controlarlo. Ömer me ayudó a comprender mejor mis sentimientos. He sido una persona muy emocional durante años.

Háblame de tu familia...

A nivel socioeconómico, somos parecidos a la familia Atakul, la de los ricos. En todo lo demás somos como los Eren, tenemos la misma cultura. Mi entorno familiar es una zona segura. Mi madre solía envolverme en esa paz y mi padre hizo que no me faltase ninguna necesidad. Tengo una hermana siete años menor con la que he sido como su padre.

Tu mirada y tu sonrisa han conquistado al público. ¿Crees que estos son tus puntos fuertes como actor?

Mi mayor arma es la sinceridad. Cuando interpreto, intento abrir mi corazón. Mostrar esos rincones que no puedo sacar en mi vida social. Los abro con el espectador.

¿Qué te dicen sobre Ömer por la calle?

Todos empezaron viéndome como parte de la familia, soy su niño pequeño. Me hace muy feliz porque me gano su cariño.

¿Cómo te iniciaste en la interpretación?

Vine a Estambul desde Samsun para estudiar Económicas, pero siempre tenía en la mente actuar. Empecé a estudiar, me llegó una oferta y ahí empezó mi aventura. Cuando aparecí por primera vez frente a una cámara, no podía dejar de temblar. Mi primera experiencia fue muy difícil, pero aprendí mucho.

¿Querías ser economista al principio?

Realmente nunca quise serlo. Solo me interesaba ser actor, por eso abandoné la carrera y comencé a estudiar teatro. Quería seguir mis sueños y me alegro de haberlo hecho.

Empezaste a trabajar en publicidad…

Pero nada a nivel profesional, excepto actuar. No terminé Económicas y me inscribí en Teatro en el Conservatorio. Otro trabajo que tuve remunerado fue tocar la batería en un bar durante la secundaria.

¿Quién ha sido tu mejor apoyo hasta ahora?

Mi familia me apoyó económica y moralmente cuando no estaba trabajando. Gracias a ellos, seguí con mis sueños con tranquilidad y paz.

¿Te asusta haberte convertido en una estrella internacional tan rápido?

Todo ha sucedido muy deprisa. Es muy grato ver que mis esfuerzos son recompensados en todo el mundo. No me da miedo esta situación, al contrario, me motiva de algún modo.

¿Cómo te definirías?

Como un hombre trabajador, incluso adicto al trabajo. Le doy importancia a la familia y amigos y persigo mi felicidad. Tengo una parte difícil, que me encanta la soledad. De hecho, muchos de mis problemas provienen de ahí. A veces reconozco que me enfado rápidamente.

¿Cómo es tu vida cuando no estás trabajando?

No tengo mucho tiempo, trabajo seis días a la semana. También hago deporte, trabajo en el guion que me toca... el tiempo que me queda o voy al estudio a tocar la batería o paso tiempo con mis amigos.

¿Sigues viviendo con tus padres? ¿Tienes novia?

Ahora ya no, ellos viven en Samsun y yo en Estambul. Actualmente no tengo ninguna relación.

¿Te gustaría formar tu propia familia en el futuro?

Me encantan los niños y sí, seguro que quiero tener hijos algún día. Todavía tengo tiempo.

Hemos visto en tu Instagram que tienes mascotas…

Tengo dos gatos, Freud y Lacan. Ellos son mis compañeros de piso y mis amigos.

¿Cómo te mantienes en forma?

Al principio no podía ir al gimnasio porque trabajaba muy duro. Me hacía sentir todo esto mal físicamente. Me inventé una pequeña zona de gimnasio en mi casa y comencé a practicar. Es algo que intento hacerlo regularmente, 6 días a la semana. Me encanta también el baloncesto y el fútbol.

¿Cuáles son tus objetivos en esta profesión?

Ser un actor internacional es una de mis mayores metas. Estoy intentando aprender español y mejorar mi inglés.

¿Qué te gusta de España?

Barcelona es una ciudad muy especial para mí. La visité por un congreso de mi padre cuando tenía 16 años. En ese viaje me enamoré de una chica de allí, así que podría decir que mi primer amor fue una española.