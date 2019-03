4 Willy Bárcenas ha echado la vista atrás y ha comentado cómo vivió los principios de la polémica entorno a su padre

El cantante de Taburete ha contado en qué momento empezó todo a complicarse: “Hablé con mis padres, se empezó a emborronar todo y yo me volví a Madrid. Por teléfono no hablábamos mucho, luego he sabido que nos pincharon los teléfonos. Dos meses después de volver yo a España, mi padre entra en la cárcel por primera vez. Yo hablé con él, que es todo verdad. Me pareció un escándalo, pero no me pareció raro”.

Llegó un momento en el que Willy decide dar un cambio a su vida tras su vuelta a Madrid y se va a Chile: “Yo sentía que aquí no tenía nada que hacer, fui a tres bancos y no me dejaron abrirme cuentas corriente, por el apellido. Viendo esa situación, decidí irme. Hablo con mi abuela y me dijo que me daba dinero para que me fuera a Chile para empezar una nueva vida. Es allí donde voy. Buscando trabajo, empecé a salir, a beber, me llevé la guitarra y empiezo a componer muchísimo. Todo el primer disco de Taburete lo compongo allí”, comentó.