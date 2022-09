Así vivió Marc Calderó la marcha de Sonsoles Ónega de Telecinco: lo que nunca ha contado

El verano de ‘Ya es mediodía‘ ha sido una auténtica montaña rusa. No solo por el fichaje de Sonsoles Ónega, quien de la noche a la mañana dejó de trabajar en Telecinco para irse a Antena 3. También porque en tiempo récord Marc Calderó, su sustituto, también emprendió un nuevo camino y dejó el grupo de comunicación. En cuestión de horas, Joaquín Prat pasó a ser la nueva cara visible, al igual que Miquel Valls, su número 2. Pero, ¿cómo se tomó esta intensidad fuera de cámaras?, ¿qué le dijeron sus jefes cuando se enteraron que él también abandonaba las filas? «Fue una conversación mucho más normal de lo que se ha publicado. Les expliqué la oferta, que es una oferta que puede ilusionar a cualquier periodista, y ellos entendieron la decisión que tomé. Fue a las puertas del verano y yo tenía que presentar ‘Ya es mediodía’ en agosto, por lo tanto tuvieron que hacer algunos cambios, pero creo que hubo el margen suficiente como para que buscaran una alternativa», ha dicho el periodista.

Sin desvelar si hubo o no contraoferta, Marc Calderó ha hablado por primera vez de tiempos, de cómo la salida de Sonsoles Ónega se solapó a la suya. Orgulloso de cómo ha sabido gestionar este cambio laboral y de los tiempos que ha dado en su trabajo para tener una salida amistosa, Marc ha explicado cómo ha vivido estas semanas tan difíciles para él. «Fue todo en paralelo. La oferta que recibió Sonsoles solo la conocían sus familiares más allegados, nadie más. Y yo tenía otra oferta que solo conocían mis padres y pocos más. Es una decisión que ya tenía tomada antes de que Sonsoles decidiese cambiar de cadena. No puedo negar que esos primeros días fueron de turbulencias. Yo ya sabía que me iba a ir, pero tenía una responsabilidad con la cadena y el programa en los que estaba. Todo se hizo de una manera muy correcta con ellos y solo puedo desearles lo mejor a Mediaset España y a ‘Ya es mediodía’. Les tengo un cariño enorme porque he pasado muchos años allí», ha comentado en Ver tele.

Aunque mucho se ha especulado acerca de la relación que mantiene en la actualidad Sonsoles con sus compañeros por la salida tan abrupta que tuvo, lo cierto es que Marc sigue teniendo muy buena sintonía con ella. «Nos vimos en los días posteriores y hemos estado en contacto. Tenemos una relación muy buena y le deseo lo mejor en todo lo que tenga que hacer en Antena 3. Ha sido mi referente durante muchos años en ‘Ya es mediodía’«, ha explicado Marc Calderó. De este modo, deja claro que no hay rencillas con ella y que él, al menos por su parte, se queda con todo lo que aprendió junto a una presentadora que gracias a su talento se rifa más de una cadena de televisión.