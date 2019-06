Hace dos semanas que Violeta volvió de ‘Supervivientes’ por problemas médicos y, sin embargo, no ha sido hasta la noche de este jueves cuando ha reaparecido en plató. Tras esas primeras palabras junto a Jorge Javier Vázquez, la valenciana ha regresado al programa que la vio nacer mediáticamente, ‘MyHyV’, donde tenía una tarea pendiente: el reencuentro con Julen, su ex, al que dejó en pleno directo para iniciar una historia con Fabio.

Como era de esperar, Violeta ha llegado a ‘MyHyV’ muy nerviosa y es que no sabía que le esperaba. Eso sí, lo ha hecho con las ideas muy claras, con la mente puesta en pedir perdón al que era su novio, Julen. A pesar de sus intenciones, el que fuera su pareja no se lo ha puesto nada fácil y desde el minuto uno se ha mostrado muy agresivo con ella, dejando claro que estaba muy dolido por lo que había pasado. «Para mí, salir a la calle como un cornudo ha sido muy duro», le aseguraba, haciendo que ella rompiera a llorar.

A pesar de que la valenciana lo ha intentado una y otra vez, llegándose a ponerse incluso de rodillas en el suelo, Julen no quería ni oír hablar de la palabra perdón. «Siento rabia hacia ti, incluso asquete», ha llegado a decirle, provocando que volviera a llorar y que Toñi Moreno le exigiera que le pidiera disculpas, «lo retiro, gracias por usarme como un perro y dejar encima que el malo sea yo», contestaba a su vez.

Al final, la tensión ha llegado a tal punto que Nagore Robles y Toñi se han visto obligadas a intervenir, pidiéndole a ambos que se relajaran, una petición que ninguno de los dos quiso cumplir. Eso sí, a la postre Violeta consiguió que quería, pedir disculpas a un Julen que, a pesar de todo, no las ha aceptado. «Quiero pedir disculpas a Julen por haber vuelto con él porque fue un error. De eso no me di cuenta hasta que subí al avión y vi este tío (Fabio) me gustaba cada vez más. Y porque el día de la llamada fui un poco egoísta porque lo único que quería era decirle lo que me había pasado, que me había enamorado de otra persona, aunque todavía no he sentido por Fabio lo que he sentido con Julen. Y perdón también por las formas que tuve. Cuando le llamé para contarle eso, me dijo que le había roto el corazón, cuando él siempre me lo había roto a mí. Lo he pasado muy mal con él».