Laura Bozzo está siendo una de las auténticas protagonistas de la octava edición de 'Gran Hermano VIP' . Solo unas horas después de su estreno, el cual solo logró un 13,4 % de audiencia, la presentadora peruana vuelve a dar que hablar. No solo por su conato de abandono, sino también por olvidarse por completo que la casa de Guadalix de la Sierra está rodeada de cámaras. Tanto es así que incluso mostró su pecho a los espectadores, haciendo quién sabe si por descuido un topless que ha terminado en la Red. La concursante de 'GH VIP' se cambió de look, se quitó su favorecedor vestido y dejó completamente al aire su torso. Esto deja claro que Laura huye del postureo y trata de no tener presente que su nuevo hogar es el más vigilado de nuestro país, tal y como demostró en su primera noche en el formato de televisión. No te pierdas el vídeo a continuación, ya que está siendo uno de los asuntos más comentados del universo 2.0.

A Laura Bozzo se le olvida que hay Cámaras #GHVIP8 pic.twitter.com/VH5m8f1WCt — La Comadrita ( @lacomadritaof_) September 15, 2023