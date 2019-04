Víctor Sandoval, ganador de la primera edición de ‘Sálvame Okupa’

2 El tartazo a Carmen Borrego, lo más comentado

Esta primera edición de ‘Sálvame Okupa’ (que estamos seguros que no será la última) ha dejado momentos que nuestras retinas no querrán borrar. Siendo uno de ellos el tortazo que Payasín le dio a Carmen Borrego. A pesar de que en su momento tuvo su gracia, después la colaboradora tuvo que asistir al hospital y un parte médico cita que tiene que estar siete días de reposo absoluto. Algo que varios de sus compañeros no se creen.