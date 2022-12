Este martes, Vicente Vallés ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’, donde ha analizado la intensa actualidad de este 2022 y ha comentado el éxito de ventas de ‘Operación Kazán’, el libro de ficción que ha escrito sobre una trama de espionaje internacional. Pero en su encuentro con Pablo Motos no todo ha sido un repaso a la política nacional e internacional. Ha habido tiempo también para las bromas. El presentador le ha recordado que su mujer, Ángeles Blanco, trabaja en la competencia (Telecinco) y las hormigas Trancas y Barrancas han dejado caer que debería tomar precauciones, ya que «en Telecinco sí que hay cena de Navidad de esas». Hacían referencia a los excesos que se cometen a veces entre los empleados de una empresa, como sucedió en la fiesta de Unicorn en la que Alba Carillo y Jorge Pérez fueron pillados besándose.

«Ahora es época de cenas de empresas. En las de ‘El Hormiguero’ salen uno o dos hijos», comentaban las hormigas. Motos ha contado: «Antes hacíamos la fiesta en otro sitio. Pero viendo la que liaba el equipo ahora lo hacemos aquí. En un sitio donde se trabajan tantas horas como aquí, con tanta presión, la gente del equipo se ve el uno al otro, de repente se gustan, llega una fiesta y esto es abierto hasta el amanecer». Las hormigas interrumpían para preguntar: «La pregunta es si las de informativos son también «jaleíllo» o si los periodistas se comportan precisamente porque están rodeados de periodistas».

El periodista ha respondido que en Atresmedia, a diferencia de Mediaset, tiene otro estilo a la hora de festejar el final del año: «Nosotros para evitar esta circunstancia hemos optado por no celebrar una fiesta de Navidad. Solo este año vamos a hacer una excepción. Pero para evitar riesgo llevamos unas bolsas de patatas fritas y las ponemos encima la mesa, en medio de la redacción, en las horas de trabajo y rodeados de cámaras… con lo cual, no hay manera. Otra cosa es lo que ocurra después de la fiesta. Pero en la fiesta, desde luego no». Motos confesaba: «Aquí empieza todo muy bien, todo muy moderadito, muy guay… pero luego sale un tío con una longaniza dando vueltas, se hace un striptease«.

«Tengo que decir que algún dato tengo sobre ese hecho hoy mismo… He tomado nota de las cosas que he visto aquí lo que os ocurre a vosotros», añadía, entre risas, el presentador de las Noticias en Antena 3. «Observar nunca está de más», apuntaba Motos.

Vicente Vallés también ha echado mano de su sentido del humor cuando Pablo Motos le ha preguntado con quién se iría de fiesta. Este ha respondido que al rey Felipe VI: «Además vas con guardaespaldas y todo».

En su paso por ‘El Hormiguero’, Vicente Vallés ha hecho un completo análisis de la actualidad nacional. «¿Cómo llevas la presión?», ha querido saber Pablo Motos. Vicente Vallés respondía: «Eso no va a ningún sitio. Me encanta cuando me llega alguna crítica que está bien fundamentada, porque puedes aprender de ella. Cuando alguien se limita al insulto, no te aporta nada”.