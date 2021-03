Actriz, bailarina, presentadora y diseñadora italiana, la nueva concursante del reality de aventuras de Telecinco dará mucho que hablar en las próximas semanas.

Queda muy poco para que arranque la nueva edición de ‘Supervivientes’ y Mediaset está ultimando todos los detalles para que la nueva aventura salga a la perfección. A la espera de que los nuevos habitantes de Cayo Cochinos salten del helicóptero, ‘Sábado deluxe’ se ha encargado de anunciar a un nuevo concursante confirmado.

Valeria Marini se convierte en la duodécima concursante confirmada de ‘Supervivientes’. Actriz, bailarina, presentadora y diseñadora, la italiana dará mucho que hablar en las próximas semanas durante su paso por Honduras. A pesar de que puede ser un nombre desconocido para gran parte de la audiencia, lo cierto es que tiene una ampliar trayectoria televisiva a sus espaldas.

La italiana quedó tercera en ‘Grande Fratello VIP’, participó en ‘La isla de los famosos’ y participó en la versión italiana de ‘La isla de las tentaciones VIP’, en donde cayó en las redes de un gran conocido para el gran público, Iván González. “Me acerqué a Iván no por su belleza, que es innegable, sino por provocar a Patrick. Quería una reacción, pero no hubo ninguna”, explicó en su momento. La joven comenzó su andadura por la pequeña y gran pantalla llegando a ser toda una estrella e icono en los años 90. Destaca su papel como Mina en la película ‘Bámbola’ de Bigas Luna.

A la espera de conocer los últimos nombres que completarán el plantel de concursantes, Valeria Marini se une así a Lara Sajén, concursante de ‘Maestros de la costura’; el bailaor Antonio Canales; la periodista Alexia Rivas; con Marta López (tal y como se encargó SEMANA de desvelar en exclusiva); así como con Tom Brusse de ‘La isla de las tentaciones’; la prima de Isabel Pantoja, Sylvia Pantoja; Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores; el exconcursante de ‘MasterChef’ Carlos Alba; el novio de Anabel Pantoja, Omar Sánchez; así como los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ Tom Brusse, Melyssa Pinto y Lola. Un casting que promete dar mucho que hablar durante las próximas semanas y que busca atrapar a los espectadores frente a sus televisores.

¿Irá Olga Moreno a ‘Supervivientes’?

Ante el inminente estreno de ‘Supervivientes’, en donde Olga Moreno figura como uno de los fichajes estrellas de la edición, son muchos los que se preguntan si finalmente viajará a Honduras debido a la repercusión que han tenido las palabras de Rocío Carrasco en su marido, Antonio David Flores, y en la hija de este, Rocío Flores. Ante esto, Diego Arrabal quería saber de primera mano si Belén Esteban, que ha visitado brevemente ‘Viva la vida’ para anunciar los contenidos de ‘Sábado deluxe’, sabía si la empresaria finalmente saltará del helicóptero.

Ante esto, sin querer entrar nuevamente en detalles, la de Paracuellos ha asegurado que en la conversación que mantuvo hace unos días con la mujer de Antonio David Flores le había aconsejado que sí tenía que ir a ‘Supervivientes’. Habrá que esperar a las próximas semanas para ver si finalmente veremos a Olga Moreno llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas junto al resto de concursantes del programa de Telecinco.

La propia Lara Álvarez en un encuentro con SEMANA asegura que hasta dónde tiene entendido que de momento todo sigue igual. «Olga tiene una gran oportunidad de vivir esta experiencia y si tiene la fuerza no se va a arrepentir. No daría credibilidad a nada hasta que no anuncie lo contrario«, comentaba la presentadora.

La nueva edición de ‘Supervivientes 2021’ contará con muchas novedades en donde el espectador tendrá un papel fundamental y clave. Además, según explica la asturiana, el reality de aventuras de Telecinco también contará con novedades en la parte del helicóptero: «Vamos a contar mucho con él y no solamente en la primera gala«. Debido a la situación de emergencia sanitaria, seguirán unos estrictos protocolos de seguridad para no coincidir con la edición italiana, que este año ha coincidido en la fecha con las grabaciones.