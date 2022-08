Este domingo, 14 de agosto, Antonio Banderas ha ejercido de perfecto anfitrión de la gala Starlite Porcelanosa. Antes de su comienzo, el actor ha atendido a la prensa y ha desvelado que TVE ha renovado ‘Las tres puertas’, el programa de su productora y presentado por María Casado. Eso sí, ahora se emitirá en La 2. Sobre esto, el malagueño ha aplaudido la decisión y ha asegurado que era un cambio lógico.

«Se nos ha ofrecido un segundo año, pero cambiando en La 2. Ahora creo que va a su espacio natural. Yo creo que es donde el programa tiene que estar. No buscamos grandes audiencias, buscamos una televisión de calidad. No me interesan otro tipo de espectáculos televisivos, solo espectáculos que ofrezcan calidad», ha afirmado Antonio Banderas en su encuentro con los periodistas. Por otra parte, el actor ha insistido en que la audiencia de ‘Las tres puertas’ es secundaria para él. «Prefiero tener menos espectadores, pero poder brindar unos shows profundos, interesantes, cultos y que estén bien hechos», reflexiona.

Antonio Banderas ha valorado también los datos de audiencia que cosechó el espacio presentado por María Casado y ha reconocido que ha sido esto lo que ha incentivado la total apuesta del ente público por el espacio. «Empezamos con una audiencia de 500.000 espectadores y acabamos en un 1.200.000 espectadores. Si funciona, bien. Nosotros no vamos a cambiar«, asevera. ‘Las tres puertas’ es un programa de entrevistas que supuso la vuelta de María Casado a TVE. El espacio está a cargo de la productora Teatro Soho Televisión de Antonio Banderas. Este espacio supuso uno de los retos más apasionantes de la vida de la periodista y que nació de una conversación profunda con el actor. «Con humildad y valentía queremos volver a abrir la puerta de la charla serena en televisión», llegó a decir en su presentación.

María Casado y su preocupación por las audiencias del programa

Lo cierto es que en la despedida de la primera temporada, María Casado no pudo reprimir las lágrimas al hablar de las audiencias que estaba cosechando el espacio de La 1, próximamente emitido en La 2. «Te he dicho más de una vez que es mucho mas difícil desintoxicar que intoxicar. En mi opinión, los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es absolutamente imposible de tragar. Por ejemplo, te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué cosas», llegaba a afirmar Pedro Ruiz, invitado del último programa de ‘Las tres puertas’.

Esto provocaba las lágrimas de la periodista. «Es mucho más difícil limpiar que ensuciar, y tiene mucho más mérito limpiar que ensuciar, y este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga: siete, dos, novecientos… Lo que sea. Pero los números no son el alma de la vida», continuaba reflexionando el invitado. A esto, María Casado le respondía que «desde luego.