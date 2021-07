Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la catalana ha sido cesada de su cargo como presentadora y directora del magacín de mañana de La 1.

Se avecinan importantes cambios en ‘La Hora de La 1’. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, el magacín de las mañanas de Televisión española, codirigido y presentado por Mónica López, no contará con ella en el futuro. A lo largo del verano, el programa seguirá emitiéndose con Igor Gómez como sustituto de la presentadora. Pero a la vuelta del periodo estival, en septiembre, la audiencia no volverá a ver el rostro de la catalana, sino la de un nuevo presentador, cuya identidad no ha sido revelada aún.

Según han informado a esta publicación fuentes cercanas al programa, la dirección de la cadena pública ha decidido prescindir de la presentadora de manera definitiva. Esta seguirá formando parte de la plantilla de TVE, aunque se desconoce aún cuál será su nuevo destino.

Lo cierto es que su cese como conductora de ‘La Hora de La 1’ no está exento de polémica. En varias ocasiones, los espectadores de la cadena estatal han cuestionado la objetividad de Jesús Cintora y Mónica López al abordar determinadas cuestiones de actualidad. También algunos partidos políticos han alzado la voz para quejarse por su manera de abordar las entrevistas. Acusada de no ser imparcial por partidos como Vox y Podemos, a Mónica López se la ha señalado en no pocas ocasiones desde que se puso al frente de ‘La Hora de La 1’.

En septiembre de 2020, el PP denunció, a través de un comunicado, que “RTVE toma partido” contra ellos “de forma reiterada y escandalosa». Y citaban como ejemplo de ello al programa de Mónica López, al que calificaban como un “auténtico contenedor audiovisual de agresiones y sectarismo” hacia el partido dirigido por Pablo Casado.

Hace un mes, el presidente de TVE, José Manuel Pérez Tornero dejó caer que habría cambios en ‘La Hora de La 1’

A principios del pasado mes de junio, el nuevo presidente de TVE, José Manuel Pérez Tornero, ofreció una convocatoria de prensa para inaugurar su mandato y ofrecer datos sobre las nuevas directrices de TVE. En dicha comparecencia se le preguntó si tenía pensado hacer cambios en la programación. «Los cambios deben ser graduales. Nos planteamos cambiar caras, innovar, propias y de colaboradores», decía. «Queremos dar un impulso a los expertos temáticos, un debate sosegado, no a la polarización».

Sus palabras hicieron despertar las sospechas de que quizás tenía ya en mente hacer movimientos en ‘La Hora de La 1’. «Está en estudio. Tenemos que ver quiénes nos ven, qué consideraciones tienen de lo que hacemos, qué necesidades existen, cuál es la competencia», contestaba. «El periodismo de calidad tiene que ser un valor de servicio público, que contrasta, que se exige, que tiene unos procesos que se toma su tiempo. Hay códigos de conducta en periodismo y eso no se puede perder».

Mónica López se puso al frente de la franja matinal de TVE en 2020 tras el cese de la periodista María Casado​. Su fichaje se anunciaba el 8 de mayo de ese año y 21 días después, la comunicadora se despedía tras 11 años como jefa del departamento de Meteorología de TVE, así como de la presentación de la segunda edición del tiempo. Su primer día como presentadora y directora del magacín fue el 7 de septiembre de 2020.

Nacida en Seo de Urgel (Lérida) en 1975, Mónica López se licenció en Física de la Tierra y el Cosmos en 1997 por la Universidad de Barcelona. También posee un Master en Análisis Político por la Universidad Abierta de Cataluña en 2016 y un curso de especialización universitaria en Marca y Comunicación Corporativa, en el mismo centro universitario.

Entró en la plantilla de Televisión Española en el año 2008

Tras dar sus primeros pasos profesionales en plataformas de pago digitales y en televisiones locales, se incorporó a RTVE el 1 de julio de 2008 para ser la directora del departamento de Meteorología y presentadora del Tiempo en el Telediario 2 de TVE, sustituyendo a José Antonio Maldonado.

Una de las polémicas más sonadas de López tuvo lugar cuando negoció a espaldas de la cadena pública -y a pesar del contrato de exclusividad que había firmado con la cadena- la compra a TV3 de la empresa Servicios Audiovisuales de Meteorología (SAM) para explotarlo posteriormente. Corría el año 2011. La jugada le costó ser suspendida de empleo y sueldo durante 20 días tres años después, en julio de 2014. La suspensión que la alejó de su trabajo se debía a que había «transgredido la buena fe contractual» con RTVE al haber constituido junto a varios socios una sociedad limitada sin actividad mercantil alguna desde su creación. Un informe independiente encargado por TVE a la auditora KPMG concluyó que no se utilizaron medios públicos de la cadena con fines privados en dicha operación.

A sus 46 años, López está divorciada del meteorólogo David Torres Ayala, con el que tuvo dos hijas de 10 y 9 años. El hecho de que trabajara de manera activa durante sus embarazos ha hecho que «Mónica López embarazada» sea una de las búsquedas que más se hacen de ella en Google.

