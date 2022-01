La cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha llegado a su fin con las míticas hogueras finales. Los primeros en enfrentarse a este momento tan decisivo en su relación han sido Zoe y Josué, que han salido airosos de esta experiencia y se han marchado juntos. Pero, vayamos paso a paso, ya que no ha sido un camino fácil. La primera en entrar a la hoguera final ha sido Zoe, que aseguraba que «antes de entrar estaba muy tranquila, pero sé que este momento va a ser decisivo en nuestra relación. Tengo ganas de verle, pero también de hablar con él», ha dicho. Una vez que ha visto a Josué entrar, no ha podido evitar derretirse: «qué guapo viene», decía. Al reencontrarse, él aseguraba que llevaba «esperando este momento en el momento del que me separé de ella».

La pequeña discusión entre Josué y Zoe

Ambos han hecho un repaso por su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y ha revelado qué es lo que más le ha molestado el uno al otro. «El tema de la bisexualidad. Los jueguecitos con Tania. La verdad es que a mí me ha defraudado mucho durante esta aventura», confesaba Josué. Por su parte, Zoe ha querido revelar lo que más le ha dolido. Además de sus «tonteos» al comienzo de la relación con Jennifer, también les ha sentado mal algunos de los comentarios que ha hecho su novio. «Yo para seguir contigo necesito que los mismos cojones que has tenido para decir «mi novia no lo sabe todo», los tenga para decirme si esos vídeos se los has mandado cuando me estabas conociendo o cuando ya estabas conmigo«, le ha espetado. «Las conversaciones que tuve subidas de tono con ella fueron antes de estar contigo», ha respondido Josué.

A pesar de que han sido momentos tensos en la hoguera final, ambos se han dedicado unas bonitas palabras que ya vaticinaba el final de la hoguera: «Yo vine aquí en busca de respuestas. Sobre todo a la pregunta que Sandra nos planteó al principio, de si eres el amor de mi vida. Me atrevo a decir que tú sentías más por mí, que yo por ti, pero después de que me separaran de ti me di cuenta de que eres la persona que quiero en mi vida. No hay tentación que valga», ha comenzado diciendo Josué. «Me han podido meter a las chicas más guapas y con una personalidad 10 y yo mismo me he sorprendido. Yo solo pienso en mi chica y quiero a mi chica. Al fin y al cabo me quedo con el que al día de hoy eres el amor de mi vida«, le ha dicho visiblemente emocionado.

La joven el dedica unas bonitas palabras a su amor aunque le pone un «pero»

Por su parte, Zoe también ha hablado: «Yo lo he pasado muy muy muy mal aquí. No me imaginaba que estoy iba a ser tan duro. Me he sentido muy decepcionada por ti, pero todo el mundo se puede equivocar. Me alegro de que al final te hayas dado cuenta de muchas cosas y yo desde el día uno me di cuenta de que eras el amor de mi vida. Lo único que quería era que llegara este momento». Sin embargo, ha querido poner los puntos sobre las íes: «Pero también quiero decirte que si salimos de aquí juntos, quiero que me respetes y que esto no se repita nunca nunca nunca nunca más. Y que primero voy yo y luego nosotros».

Tras estas románticas palabras, Sandra Barneda ha hecho la pregunta final. Si se quieren ir solos, con su pareja o con un nuevo amor. Ambos lo han tenido claro, aunque Josué ha puesto el toque de humor: «Yo lo tengo muy claro. Me voy solo», decía marchándose de la hoguera durante unos segundos antes de regresar y coger en brazos a Zoe: «Me la llevo para casa». Zoe, también ha dado el visto bueno a marcharse juntos de ‘La isla de las tentaciones’. La pareja no ha dudado ni un momento en dejar atrás lo vivido en sus respectivas villas para regresar a España de la mano. ¿Seguirán juntos? Lo que sí que sabemos cien por cien seguro es que tras su paso por el programa ¡Triunfó el amor!