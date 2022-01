Tras el programa final de ‘La isla de las tentaciones’, este lunes se ha celebrado un nuevo debate con las chicas en plató y una hoguera en directo. Algo nunca visto en el programa hasta el día de hoy. Se han vivido momentos muy tensos a lo largo de la noche, como el que han protagonizado Terelu Campos y Lucía, de la anterior edición del reality. Ha sido durante el turno de Zoe, en el que ha visto imágenes inéditas de su paso por República Dominicana, donde se marchó para poner a prueba su amor por Josué. Ambos salieron airosos de su relación y se marcharon juntos de la hoguera final. Pero, ¿en qué punto está ahora su noviazgo? Habrá que esperar a este martes para ver los seis meses después de todas las parejas. Pero mientras tanto, analicemos lo que ha pasado esta noche del lunes.

Zoe protagoniza su hoguera en directo y se enfrenta a todos

Tal y como os comentábamos anteriormente, Zoe ha vivido su hoguera en directo y muchos de los colaboradores le han recriminado que ni ella ni Josué se han dejado llevar en el programa. Aseguran que la pareja no ha puesto a prueba su amor, tal y como sí hicieron el resto de parejas. Le han echado en cara que no se habían puesto verdaderamente a prueba en ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, la que fuera concursante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha defendido de esas acusaciones. Zoe aseguraba que cuando tenía pareja era «una persona muy tajante. Yo desde el primer momento ya le dije a los tentadores no os acerquéis porque yo cuando tengo pareja soy persona muy tajante. Lo que a mí no me gusta que me hagan, yo no lo hago. Y como a mí no me gusta nada, pues yo no hago nada», ha explicado.

Terelu Campos no entiende las palabras de Lucía

Además, Zoe afirmaba que que no se había sentido atraída por ninguno de los solteros. Unas declaraciones en las que se ha visto reflejada Lucía, que la ha apoyado en estos momentos: “No entiendo por qué no es válido ir a una isla donde no te atrae nadie”, le ha dicho. Ha sido ahí cuando Terelu Campos le ha dado un tremendo zasca a la concursante haciendo un repaso por su edición: «A ver Lucía, no hables tú de eso porque en el fondo el que te atrajo fue Isaac”, le ha espetado.

Hay que recordar que aunque Lucía no fue infiel al que fuera su pareja por aquel entonces, Manuel, sí que sintió atracción por Isaac. Aunque en ese momento él se fue con Marina, después rompió con ella y comenzó a salir con Lucía. De hecho, la andaluza confirmó en más de una ocasión que ya en la villa se había sentido atraída por Isaac.