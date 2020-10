Tom Brusse perdió a su madre antes de entrar a participar en ‘La isla de las tentaciones’ para poner a prueba su relación con Melyssa Pinto

Este miércoles, Tom Brusse y Melyssa Pinto se enfrentaron a su hoguera de confrontación después de que él le fuera infiel con Sandra, una de las tentadoras. La pareja quiso poner a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones’ y finalmente, terminaron rompiendo su relación. Melyssa decidió irse sola después de estallar contra el que fuera su pareja. Pero hubo un momento muy tenso durante la hoguera, en el que Tom no pudo más y estalló amenazando (casi) con marcharse de la misma sin terminar. Y es que durante un momento, hablan de la felicidad que mantenían y Tom aseguró que no eran felices. Fue en ese preciso momento cuando la joven le aseguró que no lo eran por «lo de su madre». En ese momento, a Tom le cambió el chip y estalló, muy enfadado, dejando incluso momentáneamente la hoguera para irse a respirar un poco. Una actitud que llamó la atención pero que ahora cobra todo el sentido al conocer el motivo.

Tom perdió a su madre antes de participar en el programa

Cuando Melyssa mencionó a la madre de Tom, este no pudo reprimir su enfado y le espetó: «No vas a empezar a hablar de mi madre, ¿vale?», levantándose de su sitio y saliendo por el camino por el que había entrado. El joven necesitaba respirar antes de volver a sentarse y seguir así su hoguera de confrontación. Tom Brusse ha querido desvelar a través de sus Stories el motivo de su comportamiento. Y es que antes de entrar a participar en ‘La isla de las tentaciones’ con Melyssa Pinto, su madre falleció cuando este solo tenía 18 años. Pero este hecho le marcó para siempre y sigue enfrentándose a este capítulo tan doloroso de su vida, por lo que no pudo reprimir su enfado al escuchar a Melyssa mencionar a su madre en un programa de televisión.

Precisamente hace tan solo unos días, Tom Brusse quiso recordar a su madre fallecida hace ya nueve años. «Hace 9 años hoy. Para siempre. Te quiero mamá«, ha escrito sobre una imagen en la que se puede ver a la madre de Tom. Este drama familiar ya lo reveló él mismo durante su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ en una de sus citas con Melyssa cuando estaba intentando conquistarla. Él quiso contar cómo fue la relación de sus padres, un romance que él mismo quería vivir. “Quiero un amor real. Mi madre fue de vacaciones a Marrakech y una semana más tarde volvió a Francia solo a por sus maletas. Después mi madre se murió”, dijo él muy afectado.

Este hecho marcó un antes y un después en la vida de Tom Brusse, que decidió dejar su vida tal y como era y comenzar una nueva. Por este motivo, se trasladó a Marbella para estudiar hostelería y comenzó a trabajar en un pequeño proyecto que, a día de hoy, sigue regentando. Además, este drama familiar supuso que se uniera aún más a su padre, del que se siente profundamente orgulloso.

Tom Brusse confesó que no era feliz con Melyssa

Tras marcharse momentáneamente de la hoguera después de que Melyssa mencionara a su nombre, Tom confesó que «voy a acabar la cosa rápido. No estoy feliz contigo. Estaba muy enamorado de ti. Pero increíble…». «El día que llegaste a la casa tenía un click que no podía vivir así. No quería más celos. Contigo no soy yo. No era feliz». Rota en llanto, Melyssa no ocultaba su dolor. «No es el caballero tan educado y respetuoso que dice ser. Su vida es una farsa». El joven de Marruecos se disculpaba de ella: «Quiero disculpar por hacerte daño. Sigo queriéndote, pero empiezo a tener sentimientos por otra persona». La joven pasaba del dolor a la indignación y al enfado: «¡Qué desgraciado! ¿Puedes por un momento ponerte en mi lugar? ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? ¡Me pides disculpas en vez de pedirme perdón!».

«Después de lo que he hecho no sabía ni dónde ponerme. Estaba perdido», indicaba Tom. «He tenido noches sin dormir. Me quería morir, Tom. Porque me demostraste ser una persona que no existe. ¡Te tengo rabia, tío! Y lo que más me duele es seguir queriéndote. Esperaba que hoy llegaras aquí y que me dijeras que esto era una venganza o que al menos rogaras amor por mí. Pero no lo has hecho. Si no eras feliz contigo me lo habías dicho antes».

La despedida no pudo ser más dolorosa. «Que te vaya muy bien en la vida y no vuelvas a hablarme. Eres la peor decepción de mi vida». Por su parte, Tom confesaba sentirse aliviado: «Hoy va a ser el inicio de una nueva vida. Lo siento por las imágenes y la falta de respeto, pero ha llegado un momento que no podía más». Melyssa zanjaba: «Que te vaya muy bien en la vida y no vuelvas a hablarme y no quieras saber nada de mí».