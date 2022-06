Fue a principios de este mes cuando conocimos la noticia de que Telecinco iba a cancelar ‘Viva la vida’ este verano. No se emitirá en agosto y no se volverá a emitir tampoco en septiembre. En años anteriores eran Toñi Moreno o Sandra Barneda quienes sustituían a Emma García para conseguir mantener pegada a la audiencia al televisión, no obstante, este 2022 no se plantea esa opción. Mediaset fulmina el programa. Pero antes de que llegue ese momento, Torito, uno de sus colaboradores más estables, se marcha del programa y aprovecha su anuncio para atacar directamente a la dirección del programa.

Tal y como el propio reportero ha anunciado, este domingo emitirán su último reportaje para ‘Viva la vida’ y confiesa que «es un reportaje muy especial». A juzgar por sus palabras, ha sido una decisión que él mismo ha tomado debido a los desacuerdos que ha tenido con sus jefes en más de una ocasión. «He decidido bajarme del Velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del Patrón en ocasiones no era a favor», confiesa. No obstante se muestra muy agradecido tanto a a productora como a la empresa multinacional francesa de producción y distribución encargadas de crear este formato que tantas alegrías le ha dado: «Gracias a la productora Cuarzo, y a todo el equipo de profesionales de Banijay, a todo el público por hacer de mi sección un referente desde el 17 de Septiembre del 2017», dice.

Torito ha desvelado que sus planes más inmediatos son los de disfrutar del verano y de las vacaciones junto a los suyos, además de «pensar en nuevos retos televisivos». Confiesa que lleva «20 años cotizando en esto, y espero volver pronto para hacer lo que me encanta, entretener dentro de un cabaret llamado Televisión», dice. Al parecer, su relación con sus jefes no ha sido del todo como él esperaba y ahora no se esconde tras anunciar su marcha. Así mismo lo cuenta él: «En la vida hay que ser valiente y ya lo decía el filósofo: Valora a una persona cuando la tengas, no cuando la estés perdiendo«, revela.

Torito se ha visto arropado por algunos compañeros de profesión

Son muchos los compañeros de profesión que han querido mandarle ánimos tras tomar esta drástica decisión que, a día de hoy, lo sitúa fuera de la pequeña pantalla. «De lo mejor que hay en este mundo televiso , eres muy grande y un excepcional trabajador, espero coincidir contigo una vez más, Te quiero Kike ❤️», le escribía Makoke; «Un beso mu grande mi Kike❤️», decía Luis Rollán. Quien todavía no se ha pronunciado al respecto ha sido Emma García, la presentadora del espacio de Telecinco. Ahora tan solo queda esperar a ver qué le depara la vida profesional a Torito y cuáles serán sus nuevos retos profesionales. Mientras tanto… ¡a disfrutar del verano!