Toñi Moreno se pronuncia sobre ‘ser la sustituta’ de María Teresa Campos

Toñi Moreno sigue cosechando éxitos con su programa ‘Viva la vida’. La presentadora de televisión recibe todos los fines de semana a colaboradores para hablar de la actualidad rosa, y nunca se ha pronunciado sobre aspectos de su vida. Sin embargo, y tras ser una de las protagonistas de la sección al volante de Belén Esteban en ‘Sálvame’, Toñi ha querido dejar claro algo.

[Alonso Caparrós le echa morro y le pide trabajo a Toñi Moreno en directo]

Y es que la presentadora de ‘Viva la vida’ está cansada de que muchos crean que tiene una relación distante con María Teresa Campos: “No me gusta ser protagonista y por eso no he hablado de esto, aún estando en este programa”, comenzaba explicando Toñi Moreno en el plató de su programa.

“Ahora no tengo ningún problema en hablar de María Teresa Campos. Para mí ella es mi maestra. Su hija Carmen Borrego me llamó para ser la coordinadora de actualidad de un programa, para eso me vine a Madrid. Mi primera oportunidad en Madrid me la da María Teresa Campos y Carmen Borrego”, apunta sobre sus comienzos en la capital.