La primera edición de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ está dando mucho de que hablar. A pesar de que estamos viviendo los primeros días del concurso, ya hemos visto los primeros acercamientos o incluso enfrentamientos. Pero no únicamente en la casa de Guadalix están dando de que hablar, también fuera de esas cuatro paredes. Uno de los grandes protagonistas de la edición está siendo Jonathan, el hermano de Cora, que ya ha acudido a diferentes platós de televisión. Uno de los habituales ya en los pasillos de Telecinco, Jonathan ha reaparecido en el debate presentado por Toñi Moreno y ha protagonizado un momento tenso que ha hecho enfadar incluso a la presentadora.

El comentario de Jonathan que no le gusta nada a Yoli Claramonte

Y es que aunque Jonathan se ha convertido en una auténtica estrella televisiva en Mediaset, su forma de ser no es del agrado de todos sus compañeros colaboradores. O al menos, asó lo ha confesado ‘Love Yoli’. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido dejar claro que el hermano de Cora no es de su agrado y han terminado protagonizando un enfrentamiento en directo. Esto ha ocurrido después de ver la cercanía de Cora con Laila y Nissy: «Más que gemelas parecen trillizas«, aseguraba Toñi Moreno. «Estoy por unirme, pero apartando a mi hermana. Incesto no, eso ya lo aprendimos con ‘Los Serrano», ha respondido él entre risas. Unas palabras que no han sentado nada bien a la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’.

«Me parece maravillosa la relación entre Elena y tu hermana, de echo tu hermana me gusta, pero el representante que han traído a mí no…«, le ha respondido Yoli Claramonte. «Es que a ti te tiene que gustar mi hermana, no yo guapísima. Aquí estamos para valorar el concurso de mi hermana corazón. Me calienta y los que somos de sangre caliente pues fluimos. Yo soy un tigre hambriento que al final te voy a devorar«, le ha respondido Jonathan.

Toñi Moreno le recuerda a Jonathan que estamos en plena pandemia

Sin embargo, el hermano de Cora se ha llevado una reprimenda por parte de la presentadora del debate. Toñi Moreno ha querido recordarle que estamos en una pandemia después de que Jonathan se levantara de su sitio en diferentes ocasiones: «Estamos sentados así porque hay una pandemia, ya te lo he dicho«, le ha recordado la presentadora. Sin lugar a dudas, el hermano de Cora dará mucho que hablar a lo largo del programa de anónimos de ‘Secret Story’.