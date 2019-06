Hay un tema que nadie se ha atrevido a hablar de él con Bertín Osborne. Hasta este momento. El cantante concedió una entrevista a Toñi Moreno para el programa ‘Un día de tu vida’, que se emite en Canal Sur. La presentadora se atrevió a preguntarle sobre un tema tabú para cualquiera: sus supuestos hijos secretos.

Toñi Moreno se atrevió a preguntarle si tiene hijos secretos

Durante el programa, Bertín Osborne hizo un repaso a su carrera profesional y también hubo tiempo para hablar del ámbito personal. Ahí fue donde la presentadora fue directa al grano y le preguntó: «¿Bertín, te voy a hacer la pregunta que nadie te ha hecho nunca. ¿Cuántos hijos tienes?», espetó.

Bertín Osborne contestó sin preocupación alguna: «He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos. Siempre me he preguntado: ‘¿Cómo no me ha salido un hijo secreto?’. Me encantaría que pasara. ¿Tú sabes lo bien que me lo iba a pasar?», confesó recibiendo un gran aplauso por parte del público.

Bertín Osborne es padre de cinco hijos

Y añadió: «Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. Te regala la vida un hijo, qué maravilla. No sería como Julio Iglesias«, dijo ni corto ni perezoso. A Bertín Osborne no le preocupa aclarar este tema y esta pregunta que nadie se ha atrevido a hacerle a lo largo de todos estos años.

Tal y como ha asegurado el artista tiene cinco hijos: Eugenia, Alejandra y Claudia Ortiz Domecq, fruto de su primer matrimonio con Alejandra Domecq. Durante su relación también perdieron un niño. Tras romper este romance, Bertín Osborne comenzó a salir con Fabiola Martínez, con quien acaba de cumplir trece años juntos. De esta segunda relación tiene dos hijos: Carlos y Quique.