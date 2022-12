Este lunes, ‘El Hormiguero’ ha recibido la visita del dos veces ganador del Oscar de Hollywood: Tom Hanks. El actor y director estadounidense ha visitado el programa de Antena 3 en compañía de la actriz mexicana Mariana Treviño. Los dos intérpretes visitan el espacio para presentar su nueva película, titulada ‘El peor vecino del mundo’, que se estrena en cines el 28 de diciembre. En su entrevista con Pablo Motos, el protagonista de películas como ‘Forrest Gump’ o ‘Salvar al soldado Ryan’ ha sorprendido a todos al hacer demostraciones de lo que ha aprendido a hablar en español. ¡No se pierdan el vídeo!

Vídeo: El Hormiguero

«¿Dónde está la biblioteca? Allí delante. ¿Paso ahora mismo? Sí, tengo que leer el periódico», ha pronunciado Tom Hanks con más voluntad que talento para pronunciar el castellano. Su gesto ha provocado las risas en plató. El actor estaba encantado, relajado y dispuesto a dar el mejor espectáculo en el espacio. Incluso apuntaba, con humor: «También sé decir «albóndigas».

En su español macarrónico, Hanks ha hablado también de su mujer, Rita Wilson, que es la directora del largometraje que protagoniza y que presenta en nuestro país. Haciendo alarde de su sentido del humor, ha respondido a Pablo Motos cuando este le ha preguntado si tuvo que negociar su sueldo con su esposa: «No negocié con nadie», apuntaba. Se limitó a decir: «Sí, sí, mi, corazón».

Tom Hanks, que se encuentra en España de gira, ha contado el motivo por el que ha perdido tanto peso: desde los 36 años tiene niveles elevados de glucosa y padece una diabetes tipo 2, «por culpa de la mala alimentación» que tuvo en su infancia, demasiado rica en azúcares.

A sus 66 años y con cerca de un centenar de películas en su larga trayectoria profesional,. Tom Hanks no oculta que sigue sintiendo pasión por lo que hace. «Bueno, sé que mi responsabilidad con el oficio de actor consiste en ofrecer siempre la mejor versión de mí. Quizá entre alguien al cine que no sepa nada de mí y no puedo ni defraudarle ni explicarle quién he sido en el pasado», ha dicho en una entrevista al diario ‘El Mundo’.

Su primera incursión con el mundo de las artes escénicas tuvo lugar en su juventud, cuando era estudiante universitario, tras leer la obra de teatro ‘Deseo bajo los olmos’, de Eugene O’Neill y Françoise Morvan. Un montaje que fue a ver a San Francisco y en el que supo de inmediato que lo suyo era meterse en la piel de otros personajes: «Fui yo solo a ver cómo verdaderos profesionales interpretaban una obra. Estaba ahí sentado y pensé que me iba a costar mucho no levantarme de la butaca y subirme al escenario inmediatamente para ser parte de ese grupo. No me imagino una vida mejor que ganarte la vida con eso. También pensé que yo podía hacerlo mejor que ellos».

El actor está felizmente casado desde 1988 con la actriz y productora Rita Wilson, con la que tiene dos hijos, Chester Marlon (1991) y Truman Theodore (1996). De su primer matrimonio con Samantha Lewes (en 1978) tiene otros dos hijos: el también actor Colin Hanks (1977) y Elisabeth Ann (1982). La pareja se divorció en 1985. Ella falleció de cáncer en 2002. El 11 de marzo de 2020, Hanks publicó en su cuenta oficial de Instagram que tanto él como su esposa dieron positivo en los análisis de coronavirus mientras se encontraban de viaje en Australia. El 17 de marzo fueron dados de alta.