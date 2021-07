Presa del pánico, el francés ha sufrido una crisis nerviosa minutos antes de su expulsión del ‘reality’.

Tom Brusse se ha quedado a las puertas de la gran final de ‘Supervivientes 2021’. El francés ha visto truncado su sueño de llegar a la última gala del ‘reality’ y se ha quedado fuera. Pero antes de conocer el veredicto de la audiencia, ha sido presa de los nervios y ha sufrido un ataque de ansiedad en pleno directo.

Cuando ha llegado el momento de conectar con los exteriores de los estudios de Telecinco para conocer el resultado del televoto entre Olga Moreno y él, en el que se sabría cuál de los dos pasará a la finalísima del viernes, el ex de Melyssa se ha venido abajo. Roto en llanto, no podía apenas respirar ni contener las lágrimas. Jorge Javier se ha percatado enseguida y le ha preguntado qué le pasaba, pero el joven era incapaz de responder de manera serena. Confesaba que se había sentido así y no podía tenerse en pie.