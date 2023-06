Ana Rosa Quintana no puede estar más emocionada por el inicio de curso escolar que le espera. Tras la decisión de Telecinco de cancelar 'Sálvame' de su parrilla después de 14 años en emisión, la presentadora de televisión ha sido la elegida para presentar el formato de tardes que sustituirá a dicho programa. Pero no será hasta el próximo mes de septiembre cuando podamos verla al frente de su nuevo programa.

Mientras tanto seguirá al frente de 'El programa de Ana Rosa', por lo menos hasta que se celebren las elecciones generales en España el próximo 23 de julio. Tras cumplir con los programas que se emitan hasta el viernes 21 de julio, Ana Rosa Quintana se podrá ir de vacaciones. Unos días de relax y desconexión que seguramente se alarguen hasta finales de septiembre, momento en el que se incorporará a su nuevo programa de tarde.

Habrá que esperar hasta la temporada de otoño para que la podamos ver al frente del programa que sustituirá a 'Sálvame' en la parrilla de Telecinco. Mientras tanto, será Sandra Barneda la que esté al frente de un magacín de verano. Ana Rosa Quintana empezará un nuevo curso escolar más tarde de lo esperado, sobre todo culpa de la celebración de las elecciones generales. La presentadora de televisión ha atrasado el inicio de sus vacaciones por este motivo, pero sí ha avisado de que su vuelta entonces será más tarde.

Ahora hay que esperar para ver si finalmente hará doblete. Una opción es estar al frente de 'El programa de Ana Rosa' por las mañanas y luego cubrir las cuatro horas de tarde en el nuevo programa de Telecinco. Cuando esté por las tardes, competirá directamente con su excompañera, Sonsoles Ónega, que está al frente de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3.

Estos nuevos detalles de su vuelta a televisión coinciden con el anuncio de la baja de Jorge Javier Vázquez. El de Badalona ha roto su silencio sobre su ausencia en televisión y ha reconocido que ha llegado el momento de escuchar a su cuerpo y a su mente. Con una imagen en la que aparece sentado en un banco mirando al horizonte , Jorge Javier Vázquez ha vuelto a reaparecer en redes sociales para romper su silencio sobre su baja médica. En su escrito, el presentador ha dejado claro que no tiene una fecha concreta para volver a la pequeña pantalla y utiliza sus palabras para despedirse de la audiencia. "Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy", comenzó diciendo.

Tras esto, Jorge Javier Vázquez insiste en que ahora mismo para él es necesario hacer un alto en el camino y lanza un mensaje de despedida a sus espectadores: "Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".