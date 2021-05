«No le arrebataron eso a su madre, no os equivoquéis, se lo arrebataron a ese niño que estaba como loco por ir a la boda», ha contado.

David Flores fue uno de los principales protagonistas de la última entrega del documental de su madre, Rocío Carrasco, donde recordó su boda con Fidel Albiac. Terelu Campos ha mostrado su profundo dolor por la ausencia del joven en esta señalada fecha. «Porque yo me rompía ahí, me rajaba por dentro», ha afirmado intentando contener las lágrimas en todo momento.

Ha explicado que aquello fue un auténtico «mazazo» para ella: «No le arrebataron eso a su madre, no os equivoquéis, se lo arrebataron a ese niño que estaba como loco por ir a la boda de su madre. Que hubiera disfrutado mucho», afirmaba en ‘Viva la vida’. Muy sentida con un tema que le toca de forma personal, lanzaba la siguiente preguntaba: «¿Yo quiero a un hijo? Me voy a callar». Iba más allá en su alegato, sin pronunciar nombres, pero en clara alusión a la otra parte: «Hablan de querer a hijos y se cuestionan a otras personas que se dan unos golpes en el pecho de querer a un hijo. Mecachis en la mar serena. Porque yo me rompía ahí, me rajaba por dentro de saber que eso no lo iba a vivir el niño nunca, ni ella».

Nuevamente se ha referido de forma muy especial hacia David Flores, una persona que en anteriores ocasiones ha definido como una de sus grandes debilidades aunque en la actualidad no mantiene trato alguno con él: «Para mí ese niño es alguien muy especial en mi vida. Le han arrebatado la felicidad. No sabes cómo ese niño hubiera disfrutado esa boda. No os lo podéis imaginar. Eso ya no puede volver a pasar. Es una frustración, es una impotencia».

«No le dejaron estar»

Insistía en que tanto ella como su familia sí que conocían la razón por la que no estaban esos «niños» en aquel enlace que tuvo lugar en septiembre de 2016. «Sabíamos porqué no estaba la niña ni iba a estar. El mazazo de no ver a mi David allí a sabiendas que no le han dejado. Lo ha contado su madre. Los demás hemos estado muchos años callados sabiendo que no le dejaron estar». Respecto a aquella sonada boda, también se ha manifestado sobre Fidel Albiac: «Los que los queremos sabemos la importancia que tiene Fidel en la vida de Rocío. No sé qué hubiera sido de Rocío si él no hubiese estado a su lado».

Rocío Carrasco, en uno de los capítulos más sobrecogedores de su docu-serie, contó que antes de que su hijo se marchase con su progenitor para pasar el verano, ya le había comprado su traje para asistir a la celebración. «Pusimos la boda el 6, 7 y 8 para que coincidiera con el regreso del niño para empezar el curso escolar. Cedo en que se vaya y sabiendo lo que sé, hablo con la que por entonces era mi abogada y le pido, por favor, que envíe un email al abogado de esta persona para que le diga, que nos diga, en junio cuándo le va a traer». A partir de entonces, comenzó el distanciamiento con este.