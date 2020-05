‘A propósito de Supervivientes’, un debate especial en la recta final del reality, nos deja el estreno de Sónsoles Ónega como presentadora, pero también un importante enfrentamiento entre Rafa Mora y Terelu Campos, ambos acudían como colaboradores a plató, pero terminaban enzarzándose duramente con reproches y amenazas incluidos.

El valenciano advertía a la audiencia y amenazaba con contar algo que no iba a ser del agrado de la hija de María Teresa Campos. Un hecho que había sucedido momentos antes de empezar el programa: «El martes ponte el ‘Sálvame’ a las cuatro porque voy a contar una cosa que ha pasado aquí», afirmaba. «Voy a empezar hablando de ti. Quedas un poquito mal si lo digo», añadía. Un momento de tensión en el que Sonsoles solicitaba que contase de forma inmediata lo sucedido.

Después de tratarlo con dirección para saber si podía contarlo o no, Rafa Mora ha confirmado que podía hacerlo. «Pero voy a tener que suavizarlo», indicaba. «A día de hoy Terelu sigue pensando que está muy por encima de sus compañeros. Nos han citado a una hora para contarnos cómo iba el tema del programa. Tengo que decir que ella considera que puede tener ciertas licencias que el resto no tenemos. Ella viene directamente a plató porque es Terelu Campos».

La respuesta por parte de la hija de la comunicadora no se ha hecho esperar: «Qué juego más sucio», le decía. Mientras que él contestaba que lo sucio es lo que ella había hecho. La explicación que habían dado desde el programa es que Terelu había achacado que ella «no podía arriesgarse a venir antes en una reunión previa con gente porque en su día estuvo mal y no puede arriesgarse a eso», contaba Rafa.

Terelu ha querido pronunciarse para matizar detalles: «Me citan a las 21:15 horas. Esta que está aquí ha llegado a las 21:03. Si la dirección del programa lo hubiera requerido hubiera estado en la reunión», ha afirmado rotunda. Sonsoles confirmaba que había seguido el protocolo existente en la cadena y había pedido permiso para no acudir a la reunión por tratarse de una persona de riesgo, además, explicaba que en ‘Viva la vida’ -programa en el que colabora habitualmente- no están teniendo reuniones previas desde que el Gobierno decretase el estado de alarma.

«Pido disculpas porque yo me he precipitado», terminaba diciendo Rafa Mora después de que se aclararan estos datos. «Yo no voy a entrar en un debate, vengo aquí para hablar de ‘Supervivientes'», respondía Terelu. Rafa Mora se mostraba, de nuevo, muy molesto con su compañera de plató a quien ha acusado de ir detrás del director durante la publicidad para que se rectificara lo dicho y le «echaran la peta» públicamente.

Se pronuncia sobre Rocío Flores

Terelu también ha hablado en profundidad del reality más extremo de Mediaset y ha confirmado que desea una reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Siempre cauta en lo que concierne a este tema ha asegurado lo siguiente: «Jamás he tenido un sentimiento de algo malo hacia esta niña». Sin embargo, ha confirmado que ella no cogería el teléfono para decirle a Rocío Carrasco que tienda la mano a un posible acercamiento, tal y como desea su hija. «A mí tampoco me gustaría que me dijeran lo que tengo que hacer con mi hija. Estoy al lado de Rocío y eso no significa que comparta las decisiones de Rocío», manifestaba. «Respeto sus decisiones las comparta o no», reiteraba.

‘Supervivientes 2020’ afronta la recta final de su edición más atípica marcada inevitablemente por la pandemia del coronavirus. El reality está a tan solo cuatro días de la gran gala final, que tendrá lugar el próximo jueves, 4 de junio, donde Ana María Aldón y Rocío Flores ya están confirmadas como las finalistas, mientras que Hugo Sierra y Jorge Pérez son los últimos nominados.

El equipo tuvo que regresar antes a España debido a la medida de cuarentena obligatoria impuestas por el Gobierno para todos aquellos que procedan del extranjero de 14 días. Se encuentran confinados en un complejo hotelero situado en la localidad madrileña de Arganda del Rey que tiene estanque y piscina. Cada participante cuenta con su propio bungalow en el que permanecen aislados del resto de compañeros.