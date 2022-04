Apenas han pasado 24 horas desde que Pipi Estrada regresara a ‘Sálvame’ y Terelu Campos ya ha puesto el grito en el cielo. La presentadora, que mantuvo una relación sentimental con el periodista deportivo durante cuatro años, ha dejado claro que no desea coincidir con su ex “ni en un plató, no tomando un café”. No quiere verlo ni en pintura. Y tan firme es su voluntad de no reencontrarse con él que ya le ha impuesto un veto en el programa.

«No voy a compartir plató», zanja Terelu

Pocas palabras le han bastado a la hija de María Teresa Campos para dejar bien claro a la cúpula de la productora del espacio que no piensa tener un cara a cara con quien fue su amor entre los años 2002 y 2006. «Yo le pediría a La Fábrica de la Tele, ya saben que no voy a compartir plató. Soy una persona de principios. Buenos, malos, regulares.. pero son míos y los intento llevar a cabo porque es lo que me hace estar tranquila y feliz», ha confesado este miércoles.

Con estas palabras ha revelado que su determinación es firme: no está dispuesta a compartir plano con Pipi Estrada. Y así se lo ha hecho saber a la directiva de ‘Sálvame’. La posibilidad de un acercamiento, diálogo o algo parecido a una aproximación no existe. Es, simplemente, imposible. No ha lugar que estén juntos en una misma emisión.

Y es que Terelu aún no olvida que su historia de amor con Pipi Estrada acabó como el rosario de la aurora. No siente resentimientos, incluso guarda algún buen recuerdo, pero no piensa compartir nada con él: «Ni plató, ni un plato de arroz, ni siquiera un café».

«Él ha dicho que es una relación correcta, no cordial», ha recordado la malagueña. «No forma parte de mi vida, ni de mi modus vivendi. Es una persona que forma parte de mi pasado. No hay nada. No existe nada».

«No tengo ningún resentimiento», reconoce Pipi Estrada

«No hay rencor ni venganza. No tengo ningún sentimiento», insistía. «Por supuesto, jamás quería que le pasara nada malo ni a él ni a su familia. Alguna vez me ha mandado una foto de su hija, que es preciosa y ante eso he tenido palabras para decirle: ‘Qué niña tan bonita».

Asimismo, ha destacado que ella nunca ha negociado con lo que vivió al lado de Pipi: «Jamás me he beneficiado de mi relación con esta persona. No he renegado porque no tengo por qué renegar. Yo sabía que se iría pronunciando cada vez más». El periodista, en cambio, sí ha cobrado por revelar detalles de su noviazgo en unas memorias que él publicó en los medios. Algo que le costó una demanda, y fue condenado a pagar 30.000 euros a ella. A día de hoy hay una parte de ese dinero que aún queda pendiente: «No sé si se arrepiente, pero lo condenaron por ello. Por cierto, aún no me ha pagado». Queda claro que le desea lo mejor, pero si no tienen que cruzarse sus caminos, mejor que mejor.

