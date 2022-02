María Teresa Campos y Carmen Borrego tienen sus respectivas fotos en el pasillo de la fama de Mediaset. La primera por su dilatada carrera como presentadora y la segunda por su papel como colaboradora en ‘Sálvame’ y tras ser elegida como «empleada del mes». Junto a ellas hay otros rostros como Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana o Sandra Barneda, pesos pesados de la cadena que han conseguido tener su hueco en este lugar tan cotizado. Llama la atención que Terelu Campos, en cambio, no disponga del suyo y, que a día de hoy a pesar de ser presentadora de ‘Lemon Tea’ no tenga un cuadro como, por ejemplo, sí tienen su madre y su hermana, tal y como ha podido saber SEMANA. Aunque en Telecinco apuestan por ella y confían en que reflote la audiencia del programa vespertino, Terelu no ha sido premiada todavía tras volver al espacio que abandonó en el año 2019.

Terelu Campos todavía sin su cuadro ansiado

Esta revista puede confirmar tras recorrer el emblemático escaparate de los rostros más mediáticos del grupo, que Terelu no aparece todavía en ninguna imagen. A pesar de ser uno de los lugares más concurridos por sus trabajadores, pues conecta los platós principales con la cafetería de los estudios de Fuencarral, la comunicadora no tiene su lugar. Pero ¿quién decide qué personas están en él? Es el departamento de comunicación quien se encarga de ello, más aún desde que programas como ‘Sálvame’ empezaran a utilizarlo como parte del plató. Es habitual verles grabar desde ahí y que sea un espacio en el que asaltar a rostros conocidos en pleno directo. Cada vez se cuida más y tiene más importancia para los espectadores, al igual que para los famosos, pues en ellos se les rinde un pequeño homenaje a su carrera.

Si bien constantemente se va actualizando, desde su arranque en la primera hora de ‘Sálvame’, Terelu no ha recibido la gran noticia. Todo apunta a que tendrá que esperar para ello y que como con el resto, sería en una sesión de fotos muy cuidada en la mimarían cada detalle como con los otros compañeros. Su incorporación al programa podría ser motivo suficiente para ello, aunque por cuestión de espacio habría que quitar alguno para poner el de Terelu si algún día se hace el cambio. La hija mayor de María Teresa Campos deseaba volver a presentar un programa y su sueño se ha visto cumplido, aunque de momento solo disponga de una hora para hacerlo junto a María Patiño.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Carmen Borrego se convirtió en la empleada del mes de ‘Sálvame’, instante en el que fue galardonada con el cuadro y, además, con maquillaje y peluquería durante un mes de forma gratuita. Este privilegio fue eliminado con la pandemia y solo gozaban de él los presentadores, por lo que Carmen tuvo más que claro «que se iba a liar», ya que su ‘ascenso’ despertaría envidias entre sus compañeros.

