Terelu Campos reaparece este sábado en el ‘Deluxe’

Mucho se ha hablado del momento en el que Terelu Campos regresaría a la televisión (y al trabajo). Todos pensábamos que primero haría una entrevista exclusiva para ‘Deluxe’ antes de volver a su puesto como colaboradora en ‘Sálvame’. Y efectivamente, así ha sido. Este sábado, Terelu Campos se sentará en la silla de ‘Sábado Deluxe’ para contar el desgarrador testimonio de los meses más complicados de su vida.

Terelu Campos contará el desgarrador testimonio de su último año

Tras su operación en octubre, mucho se ha hablado sobre Terelu Campos, su doble mastectomía y su operación de urgencia. Cada aparición pública de la hija de María Teresa y cada revisión estaba repleta de medios y todas han saltado a la palestra de la crónica social. Todos estábamos pendientes de la evolución de Terelu Campos y ahora, por fin, podremos escuchar su testimonio en directo.

Terelu se volverá a sentar en el ‘Sábado Deluxe’

Llevábamos unas semanas hablando de que el regreso de Terelu se produciría muy pronto, y por fin hay fecha: este sábado 12 de enero. En esta entrevista tan esperada, la colaboradora de televisión desvelará de primera mano los duros momentos que ha vivido desde que le diagnosticaran un cáncer de mama por segunda vez.

Contará cómo ha vivido cada una de sus revisiones médicas

También, uno de los momentos más difíciles para ella será contar cómo ha tenido que guardar el silencio sobre su dolor, para no preocupar a su familia, en especial a su madre María Teresa (que ha acudido con ella a todas las revisiones médicas) o a su hija Alejandra Rubio, que ya escribió una desgarradora carta donde habló de lo complicado que ha sido este año para ella.

Además del sufrimiento que ha pasado en el postoperatorio

Además, contará el sufrimiento que ha pasado en el postoperatorio. Ya que como contó Belén Esteban: “Ha tenido muy mala suerte en la evolución de la herida de la espalda”. Según añadió María Patiño es que la cicatrización no ha ido como se esperaba. “Su médico llegó a no ponerle fecha de recuperación por cómo se le fue complicando en dos ocasiones”, contó.

Otra de las cuestiones será el dolor que padecía en las curas

Otra de las cuestiones que se tocará en esa entrevista será el dolor que padecía en cada una de las curas que se realizaba en las heridas debido a que sentía que todavía no estaban cerradas. También revelará que casi ha vivido sus días más bajos debido a que no veía la luz al final del túnel y el llanto no cesaba debido a la impotencia.

En cada una de sus apariciones, su rostro srio revelaba su sufrimiento

Siempre ha contado con el apoyo de su madre

Y sobre todo de sus compañeras de programa

