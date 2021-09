La hija de María Teresa Campos ha abandonado el programa tras ver un vídeo recopilatorio de los ataques de ‘Sálvame’ a su hermana.

Carmen Borrego dice adiós a ‘Viva la vida’ para embarcarse en una nueva aventura profesional. La hija de María Teresa Campos, completamente renovada, regresa a ‘Sálvame’. Este sábado, la colaboradora se ha despedido de sus compañeros del programa de la forma más agridulce después de ver un vídeo en el que se recogían todas las lindezas que le habían propinado desde el programa de las tardes de Telecinco. Algo que ha provocado la ira de Terelu Campos, quien no ha dudado en abandonar el plató tras salir en defensa de su hermana.

‘Viva la vida’ se ha despedido de Carmen Borrego con un vídeo recopilatorio de los peores momentos de la colaboradora en ‘Sálvame’, así como los diversos ataques que le han propiciado en los últimos meses. Entre ellos, hacía referencia a los hijos de la colaboradora y toda la controversia que hubo sobre su custodia. Después de la emisión del mismo, Terelu Campos mostraba su enfadado y con el semblante serio aseguraba que no le había hecho ni pizca de gracia la manera en la que el programa le había dicho adiós a su hermana. «Poner el vídeo de sus hijos me parece innecesario, así de claro. Poner ese daño es muy feo, me cago en la leche…«, decía con tono de enfado y procedía a marcharse del plató.

Tras esto, Carmen Borrego le daba las gracias a su hermana por haber dado la cara por ella y reconocía que esperaba irse del programa de Telecinco «con un poco más de cariño». «Si se tuviera un mínimo de cariño y de respeto, este vídeo no se hubiera hecho. Se ha hecho una recopilación con muy mala leche», opinaba la hija de María Teresa Campos.

Pocos minutos después, Terelu Campos, con los ojos vidriosos, regresaba a su silla y hacía hincapié en que no le había gustado ni un pelo el vídeo emitido e insistía en que le daba mucha importancia al lugar en el que trabajaba. De la misma forma, la concursante de ‘MasterChef Celebrity’ se negaba a entrar en detalles sobre la posible oferta que le había hecho ‘Sálvame’ para que ella también volviera al programa y explicaba que jamás haría pública una conversación privada entre productoras y directores.

Carmen Borrego se marcha empoderada y como una mujer nueva

Con el semblante triste y agradeciendo el cariño que le tenían sus compañeros, Carmen Borrego decía adiós a ‘Viva la vida’ y dejaba claro que se iba a ‘Sálvame’ como una mujer diferente y empoderada gracias a su paso por el espacio de Emma García. Además, ha dejado claro que quiere seguir en contacto con Ana María Aldón, una mujer a la que ha descubierto en los últimos meses y a la que quiere seguir abrazando cuando ella lo necesite. «Voy a estar pendiente de ti. Si me necesitas, me vas a tener«, indicaba.

Carmen Borrego ha reconocido que tiene sentimientos encontrados, pero muchas ganas de iniciar su nueva etapa laboral. «La Carmen que está viendo la audiencia a lo largo de este tiempo es gracias a este programa, también me puse en manos de un especialista, pero este programa me ha hecho aprender mucho», sentenciaba.