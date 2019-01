Terelu Campos lleva apenas unos días en el plató de ‘Sálvame’ tras su operación y su dura recuperación, pero ya está adaptada. De hecho, tuvo que recordar los malos momentos que ha pasado a su vuelta, pero ahora empieza una semana nueva cargada de energía y preparada para tratar todos los temas.

Justo al principio de la emisión del programa, Paz Padilla presentaba a todos los colaboradores y cuando llegaba a Terelu Campos, ambas se han fundido en un gran abrazo. Y es que era la primera vez que se veían tras la vuelta de la hija de María Teresa Campos al plató.

“Déjame un segundo. Déjame que te de las gracias públicamente. No ha habido un solo día que tú no hayas llamado o me hayas puesto un mensaje. Igual que lo he hecho en privado, quería hacerlo públicamente. Te doy un millón de gracias y sé que pase lo que pase, tendré una llamada, un cariño, un mensaje tuyo”, le decía Terelu a la presentadora.

4 Han empezado dándose un abrazo 3 Terelu ha querido darle un mensaje a Paz en público 2 Agradecida 1 “No me hagas esto”, decía entre lágrimas Paz Padilla “No me hagas esto”, decía Paz. “Yo estoy muy contenta de que estés de nuevo aquí, que ya te queda nada para estar recuperada del todo. Me alegro mucho”, declaraba la presentadora, entre lágrimas.

