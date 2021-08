La hija de María Teresa Campos está cansada de que el colaborador de ‘Sálvame’ cuestione continuamente su trayectoria profesional.

Hace unos días, Kiko Hernández pedía disculpas a Terelu Campos en ‘Sálvame’ después de propiciar varios ataques y poner en duda su profesionalidad. Harta de la situación, además de los improperios que ha recibido Alejandra Rubio por parte del colaborador, la hija de María Teresa Campos ha mostrado su hartazgo y desde su casa de Málaga ha lanzado una desesperada petición con el fin de lograr una tregua con el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’.

Terelu Campos no está dispuesta a tolerar que Kiko Hernández ponga en duda su profesionalidad y mucho menos que se critique de forma no constructiva a su hija. Por ello, casada de que semana tras semana se tenga que enfrentar a unas desafortunadas declaraciones por parte del colaborador de ‘Sálvame’, la hija de la veterana comunicadora ha asegurado que no le vale su perdón y le ha pedido que piense sus palabras antes de lanzarse a hablar. «¿Hasta cuándo Kiko? Una persona con tu bagaje profesional y con una cierta edad tiene que saber lo que no puede ser. Ya no vale el perdón, me valen los hechos de verdad», comentaba la malagueña con el semblante serio.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha destacado el gran papel y peso que tiene Kiko Hernández en televisión, pero insiste en que en muchas ocasiones se pasa de la raya. Terelu Capos está cansada de que juegue y cuestione su profesionalidad y le insta a que deje de un lado sus más de 35 años de carrera televisiva. «Hay juegos que no nos podemos permitir ninguno. He trabajado mucho y bien, sigo trabajando lo mejor que sé y puedo. Hay días que estoy más brillante y otros más torpe», asevera.

Sobre las críticas de Kiko Hernández a Alejandra Rubio, Terelu Campos ha reconocido que está en su derecho a que no le guste las intervenciones de su hija en televisión, pero le pide que lance críticas que ayuden a mejorar y no a herir. «Sé que está en televisión y cada uno puede tener réplica a mi hija. Ella tiene claro que trabaja en televisión. Bienvenidos sean los zascas para construir, de eso se aprende», comenta.

La prioridad de Terelu Campos: la felicidad de su madre

Un día después de que la publicación de Kiko Hernández en su cuenta de Instagram, con una imagen en la que aparecía junto a María Teresa Campos y Belén Rodríguez, Terelu Campos ha confirmado que tenían conocimiento de que el tertuliano iba a ir a visitar a su progenitora. Lejos de entrar a valorar si le parecía bien o mal, la colaboradora ha insistido en que lo único que le importa es la felicidad de su madre.

«Para mí la prioridad es la felicidad de mi madre, venga de donde venga. Me guste más o me guste menos. Si mi madre fue ayer feliz es lo único que me importa. Ella no sabe las críticas que ha vertido Kiko sobre Alejandra y no quiero que lo sepa. No quiero que le altere su vida y estabilidad. Si el no saberlo implica que ella es feliz estando con Kiko y Belén en su casa, a mí no me importa», justificaba.