En medio de un rifirrafe con Diego Arrabal, la hija de María Teresa Campos ha asegurado que está cansada de todas las polémicas que hay alrededor de su familia.

Una tarde más, Terelu Campos ha tenido que hacer frente a todas las polémicas que tiene abiertas a su alrededor a raíz del enfrentamiento público entre su hermana, Carmen Borrego, y su hija, Alejandra Rubio. Cansada de las diferentes declaraciones que se han hecho en ‘Sálvame’ y con el reciente rifirrafe entre Kiko Matamoros y la joven del clan, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha hablado muy claro y ha hecho hincapié en que se ha tenido que enfrentar a determinados asuntos que no le correspondían.

A pesar de que no quería entrar en las polémicas en las que se había visto envuelta su hija, Terelu Campos y Diego Arrabal protagonizaban un tenso rifirrafe en el que se vislumbraba el hartazgo de la hija de María Teresa Campos hacia el tema. «Vete a la mierda«, le llegaba a decir la colaboradora al paparazzi hasta en cuatro ocasiones. Ante esto, el colaborador le recriminaba la actitud y le preguntaba qué hubiera ocurrido si hubiese sido él quién hubiera pronunciado esas palabras.

«He cometido una falta de respeto y de educación y te pido disculpas», expresaba Terelu Campos. «Todas las tardes tocamos temas que sé que no te gustan y lo comprendo. Pero es que estáis expuestas», decía Arrabal provocando el enfado de su compañera. «Yo no me estoy exponiendo. ¿He dado una entrevista? ¿He hablado de alguien? ¿He criticado a alguien? Me estoy comiendo muchas cosas de las que no soy responsable. No es fácil para mí porque intentar tener una vida tranquila, tener opiniones respetuosas es muy complicado. Una tiene un hartazgo de verdad», sentenciaba la excolaboradora de ‘Sálvame’.

Ante esto, Emma García intentaba mediar en el asunto y le recriminaba a Terelu Campos la poca paciencia que tenía siempre con Diego Arrabal: «Pagas con él cosas que no pagas con otros«. «Tengo una relación con él que a lo mejor no tengo con otros compañeros. Me duele mucho más que lo que me dice Diego que lo que me diría José Antonio Avilés. Por cariño y complicidad. Sé donde le puedo dar a Diego para que le duela y él sabe dónde darme. Tengo mucho hartazgo, lo digo de verdad», sentenciaba la hija de la veterana comunicadora.

No es la primera vez que muestra su hartazgo

Hace unas semanas, Terelu Campos mostraba en directo el cansancio que le producía el enfrentamiento entre su hermana y su hija y mostraba su deseo de darle carpetazo al asunto para parar todo tipo de especulaciones. «No he comentado nada de nada, vuelvo a repetir lo mismo que dije hace unas semanas. Lo primero es la familia y después viene todo lo demás«, expresaba la colaboradora el pasado 14 de febrero en ‘Viva la vida’.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por Diego Arrabal y José Antonio Avilés, quienes dejaban claro que se estaba mostrando con cierta ambigüedad. Esto no sentaba bien a Terelu Campos y acababa estallando en plató: «¿A mí, lecciones, tú? Tararí que te vi. A mi lecciones de estar en un plató, no. Tengo muchos años a mis espaldas. Estoy hasta el mismísimo moño de que los demás os pronunciéis como os dé la gana, en los temas que os da la gana y hasta donde os dé la gana, y a mí se me exija como os dé la gana. Hasta ahí podríamos llegar», expresaba con cierto nivel de hartazgo.

Minutos después de dejar reposar el asunto, Alejandra Rubio y Terelu Campos volvían a pronunciarse sobre el tema y la hija de María Teresa Campos hacía hincapié en que el enfado de su hija con su hermana no revestía de cierta gravedad. «Cuando estamos juntos no hay una sensación de que cuando están en mi casa sea una cosa desagradable o incómoda. Eso hay que pararlo ya porque se ha llevado a donde no se tiene que llevar«, comentaba.

Sin embargo, estas palabras no sentaban nada bien a su hija, quien aseguraba que no había puesto ella sobre la mesa la nula relación que mantenía con su tía. «Cada uno tiene un concepto de familia muy diferente. Nunca voy a decir nada en contra de mi familia, nunca voy a hacer daño a posta. Cada uno tiene su manera de pensar. No voy a venir aquí a mentir a nadie. Con la verdad se va a todas partes. Respeto la forma de pensar de cada uno pero quiero me respeten a mi», comentó entonces la joven