La colaboradora de ‘Sálvame’ mandó un mensaje a ‘Viva la vida’ después de escuchar las explicaciones de la hija de María Teresa Campos.

Hace una semana, Lydia Lozano aseguraba que Alejandra Rubio no tenía ganas de aprender. Unas palabras que no sentaron nada bien a la madre de la joven, Terelu Campos. La colaboradora de ‘Viva la vida’ no dudó en contestarla, algo que trajo consigo una réplica por parte de la periodista. Unas contestaciones que dejaban entrever la poca relación que había entre las que un día fueron compañeras de programa. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a salir a la palestra para dejar claro que ambas han mantenido siempre una estrecha relación laboral.

«Con lo buena compañera que he sido contigo y lo que dije lo sigo pensando aunque piense que soy mala compañera. A mí nunca me ha tragado. Le caigo fatal, de toda la vida«, decía Lydia Lozano hace unos días en el programa de las tardes de Telecinco. Tras esto, este sábado, Terelu Campos ha querido zanjar el tema y dejar claro qué clase de relación mantiene con la que fuera su compañera de trabajo.

«Yo no tengo ningún problema con Lydia. Es mentira, no me cae mal. Es una paja mental, sabe que lo que está diciendo no es verdad», zanja Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos ha explicado que desde su salida de ‘Sálvame’ no mantiene ningún tipo de relación con los colaboradores, a excepción de Mila Ximénez, con la que ha continuado su amistad fuera de los platós de Telecinco. «Con el resto mantengo relación a través de mensajes. Me mando mensajes con Belén Esteban o Gema López«, se sinceraba.

Terelu Campos se siente identificada con Lydia Lozano

Tras escuchar a Terelu Campos, Emma García intentaba mediar e insistía que Lydia Lozano había expresado esa opinión porque lo sentía de verdad. Ante esto, la hermana de Carmen Borrego hacía hincapié en que la periodista no había compartido con ella esas inquietudes y que si así lo pensaba, tenía que habérselo comentado para poder llegar a un punto de entendimiento. «Lydia lo ha pasado mal en ‘Sálvame’ y yo le he intentado aconsejar lo mejor. Aquí somos compañeros, unos más amigos y otros menos amigos. Lydia no es amiga mía, pero hemos coincidido profesional y personalmente», continuaba explicado la colaboradora de ‘Viva la vida’. No contenta con esto, Campos ha ido más allá y no ha dudado en alabar a Lozano indicando que siempre ha intentado tener una buena sintonía con ella debido a que sus personalidades eran muy parecidas.

«Le tengo cariño a Lydia. Ella es muy susceptible, es muy Peter Pan y eso no es malo. Tiene 60 años pero es una tía joven de espíritu. Es la pequeña de los hermanos, está muy protegida, no lo digo como algo malo. Con la que más me he identificado ha sido con Lydia, es una marchosa y yo también«, finalizaba Terelu Campos e insistía en que siempre ha había invitado a todas las fiestas que había organizado.

Sin embargo, todas explicaciones parece que cayeron en saco roto puesto que la colaboradora de ‘Sálvame’ no dudó en contestarla a través de un mensaje que le había mandado en directo a Makoke. «Me invitaba para no quedar fatal, lo ha dejado claro. Con eso lo ha dicho todo», decía con tono enfadado Lydia Lozano.

El origen del «conflicto» entre Terelu Capos y Lydia Lozano

El pasado sábado, con motivo del 60 cumpleaños de Lydia Lozano, Terelu Campos le dedicaba unas palabras para felicitarla y aprovechaba para echarle en cara algunas de las declaraciones que había vertido sobre los estudios de Alejandra Rubio. «Con lo buena compañera que he sido contigo, no puedo entender que te comportes así con mi hija. Lo peor de todo es que yo me volveré a sentar contigo y seré igual de buena», decía.

Tras escuchar a su madre, la pequeña del clan Campos le pedía a su madre que se tranquilizara y no se metiera en medio de un tema que a ella no le salpicaba. Así, la joven hacía hincapié en que la fijación que tenía Lozano con ella se debía a un posible pique por parte de la periodista. «Cree que la llamé vieja por lo que dijo Miguel Frigenti que había dicho de ella», contaba.