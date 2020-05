Después de un tiempo de estricta cuarentena, Terelu Campos ha regresado a sus compromisos en televisión. Una reaparición en plató que se produce después de 58 días de confinamiento por la crisis sanitaria y que ha vivido junto a su madre, María Teresa Campos. La colaboradora ha vuelto al programa ‘Viva la vida’ con un destacado cambio de imagen.

Una vez las medidas del estado de alarma se han aliviado y han abierto las peluquerías, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido acudir a un salón para un corte de pelo que ha venido acompañado por un cambio en su característico color. Ha dejado atrás el rubio casi platino para optar por un color más juvenil: «Me apetecía, todavía me lo voy a poner más naranja. Me gusta más cañero». En contra de muchas mujeres que han acusado la aparición de canas en estas últimas semanas, Terelu no ha tenido este problema: «Es alucinante que voy a cumplir 55 años y no tengo canas».

Una imagen renovada que ha acompañado de un ‘look total white’ compuesto por un vestido largo, solo ha roto el color inmaculado del blanco con sus zapatos bicolor de puntera negra. La colaboradora ha regresado a sus compromisos comentando la última hora de ‘Supervivientes’ donde han hablado de una persona a la que conoce bien de cerca, su compañero José Antonio Avilés. El periodista era el penúltimo expulsado.

La cuarentena de Terelu

A pesar de que esta es la primera vez que acude a la televisión desde que se decretara el estado de alarma, las últimas semanas sí que ha cumplido con diversos compromisos realizados a través de videollamada desde su hogar donde también se encuentra su progenitora. Madre e hija no solo se han dejado ver en ‘Viva la vida’ también en la ‘Resistencia’, programa de David Broncano. El estricto confinamiento de Terelu respondía a recomendaciones médicas, cabe recordar que pertenece a un grupo de riesgo, y también para proteger a los suyos: «La otra persona más importante de mi vida que es mi madre», explicaba durante una de sus apariciones.

La que sí que ha cumplido con sus colaboraciones en Mediaset ha sido su hija, Alejandra Rubio, quien está viviendo la cuarentena junto a una de sus mejores amigas, Estefi. La cuarentena ha hecho que madre e hija vivan una fecha importante de forma separada, el 20 cumpleaños de la joven. “Hoy es el cumpleaños de mi princesa. El amor y el motor de mi vida. ¡Felicidades mi amor! ¡Te quiero infinito!”, publicaba Terelu en sus redes.