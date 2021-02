La hija de María Teresa Campos hacía hincapié en que no estaba de acuerdo con que su hija aireara su problema con su tía.

Hace una semana, Alejandra Rubio dejaba a todos boquiabiertos después de confesar que su relación con su tía, Carmen Borrego, se había enfriado a raíz de un acontecimiento sobre el que no quiso dar detalles. Entonces, la joven no dudó en sacar las garras por su madre y echarle en cara a la hija de María Teresa Campos que no estaba de acuerdo en que aireara públicamente los problemas familiares. Ahora, ha sido Terelu Campos quien se ha pronunciado al respecto y se ha posicionado sobre el conflicto.

Terelu Campos se mostraba sorprendida al ver la reacción de su hija y posteriormente contar en ‘Viva la vida’ que su relación con Carmen Borrego se había enfriado. Asimismo, se desmarcaba de la joven y dejaba claro que había cosas que no le habían gustado y que hubiera preferido que hubiese actuado de otra manera para evitar cualquier tipo de especulación que nada tuviera que ver con la realidad. La excolaboradora de ‘Sálvame’ hacía hincapié en que no estaba enfadada con su hija puesto que insistía en que cada una era libre de opinar de determinada manera puesto que «a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer».

Por otro lado, Terelu Campos explicaba que no lo pasó bien mientras que veía la discusión entre su hija y su hermana y más aún porque tenía a María Teresa Campos a su lado e intentaba que ella no se enterara de lo que estaba pasando. «No me quiero meter, sé que en alguna ocasión Alejandra me había manifestado algo que había ocurrido o cómo se había sentido pero tan radical como lo hizo no. Alejandra habló conmigo al día siguiente, vino a comer a casa, tenía la inquietud de que su tía la había llamado pero que ella no quería hablar por teléfono y quería solucionarlo cara a cara. Mi hermana es muy susceptible pero Alejandra también”, comentaba.

La buena relación entre las dos hermanas

Al escuchar las palabras de su hermana, Carmen Borrego quería tranquilizar a la audiencia y dejó claro que ella seguía queriendo a su sobrina y que cuando la hija de Terelu Campos quisiera se sentarían a hablar con la joven influencer. Asimismo, reconocía que en aquel momento se sintió extrañada porque desconocía que ambas tuvieran un problema, aunque volvía a insistir en que cada una era libre de decir lo que pensaba.

Por otro lado, las dos hijas de María Teresa Campos quisieron aclarar que tenían muy buena relación y que en ningún momento habría algo que pudiera separarlas. Eso sí, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no dudó en volver a echarle en cara a su hermana que no la hubiera defendido de aquellos comentarios en los que le tachaban de ser una mala madre.

Terelu se defendía y hacía hincapié en que su hermana era toda una madraza y cargaba contra María Patiño, aunque intentaba no mencionar su nombre, por llegar a decir determinados comentarios contra Carmen Borrego. No contentas con todo esto, María Teresa Campos, vía audio de WhatsApp, zanjaba toda polémica familiar y dejaba claro que no había nada que pudiera romper su relación.

Alejandra sacara la cara por su madre y confirma el enfriamiento de su relación con su tía

Alejandra Rubio se sintió muy dolida y molesta con su tía, Carmen Borrego, al descubrir que se ha sentido sola en los platós de televisión y no ha encontrado en su familia el apoyo necesario. La joven hace hincapié en que le han sentado mal sus palabras y que así se lo ha hecho saber: «Me parece algo innecesariosabiendo cómo soy. Las cosas se hablan en privado, no públicamente. Y que diga que es mejor que yo profesionalmente es evidente, no ha descubierto nada nuevo».

Lejos de callarse, Alejandra Rubio iba un paso más allá y no dudaba en sacar las garras por su madre insistiendo en que en numerosas ocasiones a Terelu Campos le ha salido muy caro defender a su hermana y no mojarse. «Creo que te ha defendido y yo he estado en desacuerdo con muchas cosas porque no todo es precioso y las familias son perfectas. Se mete en unos berenjenales que no le corresponden. Le he dicho a mi madre que debería mojarse y siempre me dice: ‘No, es mi hermana’», cuenta.

«Hace mucho que no tenemos la misma relación. Teníamos una relación súper buena cuando era más pequeña y ahora ya no la tenemos por diferentes motivos. Tampoco le doy mucha importancia y me olvido de muchas cosas y no las cuento en ningún lado porque es una tontería», sentenciaba.