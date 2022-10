Raquel Lozano ha entrado como nueva concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ en un intento de Mediaset por remontar la audiencia del programa. En su primer día, se ha reencontrado con Omar Sánchez y han protagonizado un tenso momento. Ambos se han intercambiado varios reproches y han dejado en el aire la oportunidad de sentarse a hablar detenidamente.

Omar Sánchez no daba crédito al ver a Raquel Lozano, con la que ha mantenido una breve relación, entrar en la granja de ‘Pesadilla en el paraíso’. Se quedaba desencajado y reconocía que no entendía qué hacía allí. Aunque se han saludado de forma cordial, conforme han pasado los minutos ambos comenzaban a enzarzarse. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ revelaba que el surfero le había pedido que no entrara en el concurso y provocaba su furia. «Si yo no estuviera, no estarías aquí«, le espetaba dejando claro que si había entrado al concurso era por la relación que habían mantenido en los últimos meses.

Poco después, Raquel Lozano le echaba en cara que nunca le llegó a decir que su relación estaba acabada y admitía que no le hacía gracia su falta de sinceridad. «¿Por qué no me llamaste para hacer un paréntesis? Las últimas palabras que me dices es que nos vemos a la vuelta. Me estás utilizando para olvidar a Anabel Pantoja«, espetaba. Además, reconocía que mientras iba de camino al concurso pensó en no tener esta conversación. Por su parte, Omar Sánchez le contradecía y aseguraba que se lo dejó claro. «Quería entrar en este concurso soltero porque no sabía qué podía encontrarme», expresa el deportista. A pesar de que es el as que guarda en la manga la cadena para reflotar la audiencia, lo cierto es que la entrada de Raquel Lozano se debe al abandono de Nadie Jémez. La concursante tomó la decisión de dejar el concurso por culpa de la ansiedad que vino provocada por el hombre y la mala convivencia con sus compañeros.

Así era la relación entre Omar Sánchez y Raquel Lozano

Mientras que Omar Sánchez permanecía en Jimena de la Frontera, Raquel Lozano iba visitando los diferentes platós de Mediaset para explicar cómo había sido su relación con él. Ella tiene claro que el canario la utilizó para darle celos a Anabel Pantoja. «Si lo cogía de la mano en público, me decía: son 20.000 euros. Y no me cogía de la mano. Me decía: ‘Hazme caso», desveló. Por otro lado, también reconoció que se creía que el concursante se hubiera ilusionado por Marina Ruiz, aunque una parte de ella también considera que es algo que llevaba preparado de fuera. «Yo he tenido conversaciones y ya antes de entrar al concurso sé que preguntó por Marina. Yo creo que lo puede llevar preparado y dudó de él», comentaba.