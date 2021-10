En su charla con Carlota Corredera, Teresa Rivera abordaba también la fama de donjuán que tienen los hombre de su familia. Respecto a lo mucho que les gusta el arte de la conquista, cree que «no se libra ninguno» y que «a todos los Rivera les gustan mucho las mujeres». Y añadía: «Les duran poco tiempo porque se cansan, les gusta la libertad, no les gusta estar sujetos, son libres de espíritu».

Lamenta su falta de relación con Kiko Rivera: «Ha sido duro, triste»

De su relación Kiko Rivera ha lamentado que no es como la hubiera deseado por culpa de Isabel Pantoja: «Así lo quisieron y tuvimos que acertarlo. Ha sido duro, triste, desesperado, de todo». Teresa Rivera no ha podido tener con el Dj el encuentro que le gustaría tener con el. Ha asegurado «que tiene una cosa que decirle», pero no ha revelado de qué se trata. De momento, «hay algo que no le deja» tener ese cara a cara con su sobrino: «Como la mala he sido yo, pues sigo siendo la mala». Algo que asegura que su madre «lo ha pensado siempre».