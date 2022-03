Bertín Osborne volvió el pasado 21 de febrero a Telecinco con su programa ‘Mi casa es la tuya‘. Lo hizo por todo lo alto con una entrevista a Ana Obregón que prometía mucho, y cumplió en audiencias. Sin embargo, la entrevista a Bárbara Rey donde el contenido no fue más que un refrito de sus múltiples entrevistas rebajó el dato de su entrega anterior. Por ello, Telecinco decidió apostar por una noche un tanto menos competitiva, y cambió los lunes por la noche de los sábados.

Vídeo: Telecinco

Y aunque en un principio el invitado anunciado era Jimmy Giménez Arnau, esta decisión también ha cambiado en los planes de la cadena de Fuencarral. El grupo ha decidido apostar por personajes mucho más conocidos por los espectadores de la cadena, como puede ser el clan Campos. La familia al completo se sentará en una nueva entrega del programa de Proamagna, en la que compartirán mesa María Teresa Campos, Carmen Borrego, Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Además, personajes más desconocidos como el marido y la hija de Carmen también participarán en la nueva entrega.

En el avance que ha mostrado Telecinco podemos ver como tratan la pelea en la que se ha sumido la familia en los últimos tiempos, solucionada en Navidad. Sobre esto, Bertín opina ante Terelu y Carmen que «ni me creo que podáis estar mucho tiempo sin estar juntas», a lo que la presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea‘ apunta que «créetelo, que pasó». Ante quién pidió perdón, Terelu le dice al presentador que «si tú quieres la verdad, yo te digo la verdad. La de veces que me han pedido esto».

Alejandra Rubio ejercerá de entrevistadora

Sobre el estado de salud de María Teresa Campos, su hija Terelu le comenta a Bertín que «yo la veo muy bajita anímicamente». Posteriormente, la icónica periodista reconoce que «soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta. Yo no comprendo porqué yo me he quedado en mi casa». Además, también saldrá a relucir el tema de Edmundo Arrocet. Terelu cuenta en su charla con Bertín que el personaje estaba olvidado, pero que «la relación con Teresa fue un boom». Mientras tanto, Alejandra Rubio ejercerá por primera vez como entrevistadora en un prime time, realizando una serie de preguntas en una conversación íntima con su abuela.

