Después de que no se pudiera emitir ayer por el temporal, Mediaset emite esta noche el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

La borrasca Filomena, que ha dejado a su paso un temporal de frío extremo e históricas nevadas en diversos puntos de la geografía española, ha trastocado los planes de un sinfín de personas. En concreto, Madrid entró en colapso debido al denso manto blanco que dejó sepultadas carreteras (e incluso terrazas) y provocó que numerosas personas quedaran atrapadas en sus vehículos y sin poder salir de sus casas. Esto conllevó a que uno de los buques insignias de Mediaset no pudiera emitirse. El temporal provocó que ‘Sábado deluxe’ no pudiera emitirse en su programación habitual. Sin embargo, Telecinco ha tomado la decisión de emitir el programa este domingo.

Jorge Javier Vázquez anunciaba que este domingo los espectadores tienen una cita con ‘Sábado deluxe’ a través de sus redes sociales con una simpática imagen en la que aparece a las afueras de su casa y portando una pequeña maleta por lo que pudiera pasar. «¡A trabajar! Con maleta incorporada por si no puedo volver a casa. Nos vemos esta noche a las 22h», comentaba el presentador. «¡Amigos! ¡Tenemos la mejor de las noticias! ¡¡¡Esta noche sí hay ‘Sábado Deluxe’!!! ¡¡Ya que ayer no pudimos estar con vosotros hoy tendremos nuestra cita semanal!!», comunicaba la cuenta oficial del programa.

Anoche, antes del horario habitual del programa de Telecinco, la cadena confirmaba que después de haber intentado hacer todo lo posible para que saliera a flote, el temporal había impedido que se llevara con normalidad la emisión del programa. En su lugar, Emma García hacía doblete y acaparaba el prime time del sábado con un especial sobre la borrasca Filomena y los efectos que ha tenido esta en España.

Piqueras, atrapado en Telecinco y Patiño presentando ‘Socialité’ desde el salón de su casa

Este sábado, la histórica nevada provocaba que María Patiño se quedara atrapada en su casa y presentaba ‘Socialité’ desde el salón de su casa. Ataviada con ropa de esquí y acompañada por su perro fiel, la presentadora aseguraba que le había sido imposible llegar a las inmediaciones de Telecinco y no dudaba en mostrar cómo había quedado su terraza sepultada por la nieve.

«Mis compañeros han podido llegar a primera hora de la mañana a la redacción. Tengo la ayuda de todos ellos. En especial la de mi compañera de Giovanna», decía María Patiño al inicio del programa. «Es cierto que el paisaje es hermoso», opinaba la colaboradora de ‘Sálvame’ mientras que lanzaba un mensaje de concienciación a la población para que no salieran de casa y se quedaran viendo Telecinco. «Que la gente tenga cuidado porque ahora vienen las heladas sobre todo en las cornisas de los pisos. Hay que tener muchísimo cuidado, la alerta es roja y la preocupación es muchísima. A ver cómo avanza el temporal de aquí al lunes, está todo cerrado», explicaba.

Tras esto, la periodista también ha tenido unas palabras de cariño hacia sus compañeros debido a su gran esfuerzo por desplazarse (en metro) hacia su puesto de trabajo. «Me habéis dado una lección de profesionalidad», comentaba. De la misma forma, mostraba su preocupación por la cantidad de nieve que estaba cayendo: «Estoy asustada porque de arriba me está cayendo mucha nieve y tengo miedo de que la terraza no lo soporte«.

Mientras que ella no podía salir de casa, Pedro Piqueras hacía doblete en los ‘Informativos Telecinco’ después de haberse quedado atrapado en la cadena al no haber podido llegar a casa. «La situación es tal que en estos momentos, por ejemplo, hay centros de trabajo como este en el que los trabajadores no sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas. No somos muchos a estas horas, pero formamos parte de las consecuencias de esta gran nevada. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, no nos podemos quejar. Nosotros estamos en dificultades para mancharnos, pero el que realmente está aislado es un hombre en plena montaña de Cantabria”, comentaba el presentador con una sonrisa para quitarle hierro al asunto.