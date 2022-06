Mediaset ha tomado una inesperada decisión. En el mes de agosto desaparece de la parrilla de Telecinco el programa de fin de semana presentado por Emma García, Viva la vida. A pesar de que siempre se le buscaba una sustituta a la periodista y se hacía encaje de bolillos para que todo el equipo pudiera descansar antes o después, en esta ocasión no será así. Con Toñi Moreno o Sandra Barneda como sustitutas de la vasca conseguían mantener pegada a la audiencia al televisión, no obstante, este 2022 no se plantea esa opción.

Durante un mes entero el espacio de televisión dejará de emitir y así lo ha asegurado ‘La Vanguardia’. Deja así al más de un millón de espectadores que suele cosechar los fines de semana y, de momento, se desconocen las novedades que traerá consigo el formato en septiembre. De este modo, tanto la presentadora como el resto de trabajadores se toman unas semanas de descanso, un impasse que se produce justo cuando la audiencia desciende de forma habitual.

Por primera vez desde que ‘Viva la vida’ llegara a la pequeña pantalla -20 de mayo de 2017-, los altos directivos deciden hacer un parón y cancelar la emisión del formato durante cuatro semanas. Se desconoce qué otro programa, serie o telenovela ocupará su lugar durante los 12 días en los que el magazine no se emitirá por decisión de Telecinco. Casi seis años después de que se estrenara en televisión, Emma García y el resto de compañeros tendrán libre el mes entero. Esta vez no habrá que buscar a nadie que se ponga al frente durante su ausencia y será ya a la vuelta del verano cuando vuelvan por todo lo alto.

