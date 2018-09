Techi y Omar Montes intiman en ‘GH Vip’ y traicionan a Chabelita

Aunque parecía que la expulsión de Isa Pantoja de ‘Gran Hermano Vip’ había dejado a su nueva amiga y confidente Techi en la más absoluta tristeza y desolación, parece que poco tiempo ha tardado en encontrar consuelo.

Un consuelo en brazos de alguien muy especial para Chabelita, el que había sido su pareja hasta el mismo día de su expulsión: Omar Montes. Recordemos que la ruptura entre el músico y la hija de Isabel Pantoja se produjo en directo, minutos después de que ella supiera que debía abandonar el reality, y minutos antes de que Omar entrase en la casa como nuevo concursante.

[La noche horribilis de Chabelita: la deja Omar, la expulsan y escucha la llamada de su madre]

Tan solo 24 horas

Apenas habían pasado 24 horas desde que Chabelita se había marchado de Guadalix y la que hasta entonces había sido su gran aliada, Techi, empezaba a intimar con Omar.

Un comienzo raro

¿Cómo comenzó la cercanía entre los dos? Techi sacó el tema de su novio y el miedo a que éste le dejara, a lo que Omar, le respondía con claridad: “Yo por lo que he visto también te hubiera dejado. Es lo que le decía a Isa: no la hagas y no la temas”. Lejos de enfadarse, Techi fue acercando posturas.

Primero en el jardín y después en el dormitorio

La conexión y complicidad entre Techi y Omar proseguía en el jardín de madrugada: miradas cargadas de sensualidad, caricias en el pelo, masajes sensuales por la espalda…

Directos al dormitorio

Ya por la noche, sobre las tres de la madrugada, los dos jóvenes se iban directamente al dormitorio y, como era de esperar, se metían en la misma cama.

117 minutos bajo el edredón

Para evitar que nadie supiera lo que estaba a punto de ocurrir, se tapaban con un edredón (después se ha dicho que una manta), y así permanecían ocultos durante 117 minutos. Lo que pasó dentro, solo ellos lo saben.

Unos movimientos “bestias”

Lo que está claro es que los movimientos bajo el edredón escandalizaron al resto de compañeros, sobre todo a otra de las habitantes de la casa, Makoke, que los calificaba de “bestias”.

Ha habido besos

Al margen de lo que hubiera ocurrido bajo la manta o el edredón en cuestión, lo cierto es que los dos joven no han tenido reparos en besarse apasionadamente mientras las cámaras de la casa lo registraban.

Una mancha de mora…

Omar se mostraba bastante dolido con las imágenes tonteando de Chabelita y Asraf, ¿liarse con Techi ha sido su venganza hacia Chabelita? Ya lo dice el refrán popular: “una mancha de mora, con otra se quita”.

El día siguiente

Mientras el resto de los habitantes de la casa están todavía digiriendo el shock de que Omar y Techi se hayan liado, la que fuera su confidente dentro de la casa restaba importancia a su amistad con Chabelita: “Si yo tengo mis amigas de toda la vida será por algo. A lo mejor con Isa ha sido una amistad de 15 días porque como de pequeña era mi cuñada…”