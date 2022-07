Un nuevo terremoto azota a Mediaset. Atresmedia cerraba esta tarde el fichaje de Sonsoles Ónega para incorporarla a la plantilla de presentadores de Antena 3 en la próxima temporada, donde ya prepara un nuevo formato. La salida de la presentadora se hacía efectiva con la emisión de un comunicado por parte del grupo de San Sebastián de los Reyes tras una tensa reunión con los que hasta ahora eran sus jefes, en la que reafirmaba su postura.

Paralelamente, Telecinco emitía un comunicado en el que anunciaba a Joaquín Prat como el sustituto de Sonsoles Ónega. Una decisión que se ha tomado de manera precipitada y de forma absolutamente inesperada, el propio Joaquín se ha enterado por los medios de la salida de la periodista. SEMANA ha podido hablar en exclusiva tanto con fuentes cercanas a la cadena como a la productora que nos han revelado cómo se ha vivido la tarde más tensa en las instalaciones de Mediaset.

Tal y como nos han asegurado las fuentes cercanas a la cadena «Joaquín se ha enterado de la marcha de Sonsoles a la vez que el resto de España». Lo más sorprendente no ha sido esto, sino que también se ha enterado de que iba a ser el presentador de ‘Ya es mediodía’ en ese preciso momento. «No ha tenido tiempo ni de gestionarlo cuando ya se había anunciado su incorporación como presentador a Ya es Mediodía. La única información que le han llegado a comunicar es que mañana se van a producir reuniones para evaluar cómo se va a gestionar esta nueva etapa”, nos aseguran. Joaquín Prat no ha podido decir nada sobre su propia incorporación en el programa de sobremesa.

La productora y la cadena ha conocido la marcha de Sonsoles Ónega en la tarde del lunes

Si para todos los lectores la noticia ha pillado por sorpresa, no ha sido muy diferente para la productora y la cadena. «La noticia ha pillado por sorpresa a Unicorn y a toda la cadena. Sonsoles ha pasado esta tarde varias horas reunida con la cúpula de Mediaset, que ha intentado convencerla de que revocase una decisión que ya había tomado. Se ha mostrado en todo momento muy segura con su marcha”, nos asegura esta fuente de Telecinco.

Por otro lado, también hemos podido hablar con fuentes cercanas a la productora ‘Unicorn’, capitaneada por Ana Rosa Quintana, quienes se han mostrado muy descontentos con lo ocurrido: «Lo que más rabia produce es que les ha pillado con el paso cambiado. Hace cuatro días que se había anunciado el nuevo proyecto de Sonsoles con la cadena y la productora. Ha gozado de la confianza de la cadena y de la propia Ana Rosa, que la veían como sucesora de la reina de las mañanas”, nos aseguran.

A la productora no le ha sentado nada bien la marcha de Sonsoles, ya que creen que este contrato se llevaba gestando desde hace un tiempo y no han sido conocedores de la noticia hasta esta misma tarde: “La cúpula de Unicorn está sorprendida. Una decisión de esta magnitud no se toma en un día y la productora lo tiene muy claro: se han enterado los últimos de algo que llevaba tiempo gestándose”, sentencian.