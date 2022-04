Mucho se habla de esta edición de ‘Supervivientes‘, que oficialmente arrancó el pasado jueves 21 de abril con la gala inaugural presentada por Jorge Javier Vázquez y con los saltos desde el helicóptero. Además pudimos conocer a todos los concursantes y ver cómo se desenvolvían durante sus primeras horas en los Cayos Cochinos. Durante la primera gala, Tania y Alejandro se fueron a equipos diferentes donde capitaneaban Marta Peñate y Anabel Pantoja. Sin embargo, en la gala del domingo la audiencia decidió que se fueran ellos solos a Playa Paraíso. Y tal y como el nombre de la isla reza… ellos han disfrutado y se han dejado llevar por este idílico lugar.

Alejandro y Tania son los primeros habitantes de Playa Paraíso

Fue Alejandro quien ganó el juego para acudir a Playa Paraíso, mientras que la audiencia tenía que decidir quién le acompañaba. La audiencia votó entre su elegida Tania y la persona que él había nominado, Charo. La ganadora fue Tania con un 58% de los votos frente al 42% de Charo. Desde hace tan solo unas horas, la pareja se encuentra disfrutando de esta playa repleto de lujos donde incluso hay una cama. Y una vez dentro de la alcoba… y debajo de las sábanas y las mantas con las que se protegían del frío… se han dejado llevar por la pasión.

Y es que aunque son muchos los ex concursantes que aseguran que el apetito sexual desaparece durante la estancia en Honduras, a los que pusieran a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones’ parece que no están de acuerdo con esa confirmación. Y es que se han convertido en los primeros concursantes de esta edición en protagonizar un ‘mantoning’. No han podido evitar dejarse llevar y han subido la temperatura durante la última noche en Honduras.

Aunque Alejandro Nieto aseguraba a la entrada de su concurso que no quería tener relaciones sexuales delante de las cámaras por respeto a su familia, el hecho de estar a solas con su pareja en un entorno tan idílico como es Playa Paraíso ha hecho que el participante habría cambiado de opinión. Bajo la luz de la luna, la pareja ha dado rienda suelta a la pasión y ha disfrutado de su intimidad lejos del resto de supervivientes.

Las grandes comodidades de Playa Paraíso, una nueva zona del concurso

Playa Paraíso es una nueva ubicación de ‘Supervivientes’ donde los concursantes que la habiten puedan disfrutar de las comodidades y poder descansar casi sin preocupaciones. Y es que en esta zona de la isla hay camas acolchadas con cojines, mosquiteras, comida y leche en polvo. Algo que supone un chute extra de energía para los concursantes que tengan la suerte de habitar en esa zona idílica de la isla.

Si bien es cierto que estas últimas noches están muy pero que muy juntos, así no fue en la noche del jueves. Y es que tras los primeros juegos los concursantes se separaron ya que cada uno fue elegido por una de las capitanas. Sin embargo, tras pasar la primera noche separados en Honduras, ambos se reencontraron en la valla que separa las dos islas donde se ubican los dos grupos diferentes. En su primer encuentro tras la primera noche separados, ambos aseguraron no haber dormido nada y se han quejado de los primeros obstáculos del concurso. Alejandro confesó estar triste por no poder dormir con su chica. Tania, por su parte, criticaba los ronquidos por los que no ha podido pegar ojo.

La primera noche se quejaron de estar separados sin imaginarse que poco después pasarían la noche juntos

Alejandro se quejó de la poca comida que hay en su playa: «Solo me he comido un coco». Tania, por su parte, saca el lado positivo a la separación de playas por la valla: «Por lo menos podemos vernos». Sin embargo no se imaginaban que iban a estar poco tiempo separados y que tan solo unos días después podrían dejarse llevar y hacer arder los Cayos Cochinos convirtiéndose en los primeros concursantes de esta edición que han hecho el amor en Playa Paraíso.

Hay que recordar que la pareja puso a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones’. Aunque Tania decidió marcharse sola de la República Dominicana, después se dieron una segunda oportunidad y ahora ¡están juntos en ‘Supervivientes’!