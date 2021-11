Tamara Falcó ha participado en la semifinal de ‘MasterChef Celebrity 6’ para animar a los participantes que han llegado a la recta final del concurso a superar las complicadas pruebas del talent culinario. En su esperadísima visita al plató del concurso, la Marquesa de Griñón ha sido recibida con enorme cariño por parte de los chefs: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera. Todos ellos la han felicitado por la obtención de su diploma en Le Cordon Bleu, lo que le abre las puertas a un nuevo horizonte profesional. «Estoy encantada me da la opción de ir a cualquier parte del mundo», decía.

En el plató del programa de Televisión Española, la ‘socialité’ también ha hablado de su novio, Iñigo Onieva, a cuyo lado es cada día más feliz. Samantha le ha preguntado su su chico le cocina de vez en cuando. «Cocinar no tanto, pero comer le encanta tienen un grupo y prueban restaurantes nuevos», contestaba la madrileña. También ha querido saber si Iñigo participaría en la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’. Tras pensarlo durante unos segundos, ha confesado que lo duda, pero ha dejado caer que sería posible ya que “vosotros hacéis magia”. Así, ha dejado abierta la opción de que su pareja demuestre sus habilidades culinarias en el concurso donde ella se alzó como ganadora en el año 2019.

David Bustamante le dedicara una canción ‘a capella’, la hermana de Colate le ha preguntado si su chico le canta de vez en cuando. «No me canta porque no sabe cantar. ¡La verdad es que no me canta!», respondía, sincera. Su presencia ante las cámaras ha sido un chorro de aire fresco para los concursantes. Miki Nadal ha aplaudido su «elegancia, talento, esfuerzo».

La hija de Isabel Preysler presentó un «corazón de buey con reducción de oporto y tinto» para que los aspirantes lo replicaran.

A la misma hora que se emitía la nueva gala de ‘MasterChef Celebrity’, donde Tamara ha dicho que su novio «es estupendo», el joven asistía en el photocall de unos premios de gastronomía sin la compañía de su novia. Sin hacer declaraciones sobre la aristócrata, Onieva ha posado muy resuelto ante las cámaras, dejando claro que cada vez se siente más cómodo delante de los focos. Ser el nuevo amor de Tamara Falcó lo ha hecho saltar a la fama y a ocupar cada semana un montón de titulares en la prensa del corazón, así que poco a poco se está acostumbrando a ser un personaje popular.

Quizás como consecuencia de su adaptación a esta nueva etapa como rostro conocido, el empresario se animaba a felicitar a Tamara púbicamente por su 40 cumpleaños. «Felicidades, amor», comenzaba diciendo en su perfil de Instagram. «El alma más bella del mundo entero. ¡Gracias por convertirme en el hombre más afortunado!».