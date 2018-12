¿Suso ya tiene nueva conquista?

Hace tan solo unos días que Aurah Ruiz confirmaba que su relación con Suso había acabado. La canaria se mostraba tajante y decía que no quería volver con su expareja quien terminó su romance sin dar demasiadas explicaciones a través de una breve llamada telefónica. Cuando aún suenan los ecos de su ruptura, acaba de salir a la luz una posible nueva conquista del participante de GH VIP.

Leer más: Aurah Ruiz confirma su ruptura con Suso, muy dolida: “No quiero volver con él”

Shaiu Herreras, una joven argentina

Según el programa Socialité, el catalán habría mantenido un encuentro con esta joven rubia de origen argentino mientras su relación con Aurah aún no había terminado.

Conversaciones vía WhatsApp

El programa asegura que ha tenido acceso a los mensajes que Suso y Shaiu se habrían mandado el pasado 22 de diciembre, fecha en la que aún mantenía una relación con Aurah. Los watsapps muestran cómo este le invita a ir a su hotel.

¿Una posible infidelidad?

Shaiu ha asegurado que estuvieron juntos, pero que la cosa terminó en besos, ya que tenía prisa por marcharse porque debía coger un vuelo. Ambos se habrían conocido antes de que este entrara en la Casa de Guadalix.

Cuestiona el tratamiento psicológico de Suso

Además, esta también ha puesto en dudo que el de Sabadell esté atravesando un mal momento en su vida: “Se encuentra fenomenal”, ha dicho.

La respuesta de Suso

A través de las redes sociales, el concursante ha manifestado que todas estas informaciones son invenciones. Más tarde ha decidido borrar el tweet que había publicado.

La decepción de Aurah

Unos días después de la salida de su pareja de la casa de Guadalix, llegaba la noticia de la ruptura. Aurah se sentía dolida y afirmaba que Suso no se había sentado con ella a hablar. Recalcaba que desde que terminó el concurso solo había sentido indiferencia por parte de este. “Que me dejen así no lo entiendo”, añadía.

