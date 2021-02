El nombre de Paco Sanz está de actualidad ya que durante estos días se celebra su juicio por estafa. Susanna Griso estuvo a punto de caer en el timo

Durante estos días, el nombre de Paco Sanz, más conocido como el hombre de los 2.000 tumores, vuelve a estar de actualidad debido a que se ha celebrado el juicio por haber estafado a muchos famosos. Este lunes arrancaba su juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Paco era acusado de fingir en televisión una grave enfermedad y estafar casi 300.000 euros a miles de personas, entre ellas varios famosos, a las que pidió dinero para curarse. Susanna Griso ha revelado que ella estuvo a punto de caer en su estafa. Lo ha hecho en ‘Espejo Público’, donde han contado los detalles del juicio contra Paco Sanz.

Susanna Griso revela el motivo por el que finalmente no fue estafada

Durante las últimas noticias en torno al timador de los famosos, Susanna Griso ha explicado su caso. Tal y como ha revelado la propia presentadora ella estuvo a punto de caer en la estafa de Paco. El hombre se puso en contacto con ella a través de su perfil de Instagram para pedirle ayuda para curarse de uno de sus tumores, pero a Griso le salvó el hecho de que por aquella etapa no fuera muy activa en las redes sociales.

Según Susanna, en el caso de que hubiera visto los mensajes antes de que se destapara todo el asunto, seguramente hubiera caído en la estafa. Afortunadamente, durante esos días no se conectó a sus redes sociales por lo que no pudo ver el mensaje y se salvó de caer en la estafa. Algo que muchos otros famosos no pudieron evitar. Como es el caso de Santi Rodríguez, quien organizó una gala en Valencia para recaudar fondo, Risto Mejide, Santiago Segura, Dani Martínez, Pedro García Aguado, Jorge Javier Vázquez, entre otros muchos rostros famosos.

Paco Sanz finalmente no irá a la cárcel

Durante el juicio que se celebró este lunes, el abogado de Paco Sanz y la Fiscalía Provincial han llegado a un acuerdo: han pactados dos años de cárcel para Sanz. Esto se traducen en que no irá a prisión por carecer de antecedentes penales. Ahora, será la Audiencia Provincial quien tendrá que determinar la pena por la responsabilidad civil. Previsiblemente esto le llevará a tener que devolver todo el dinero que ha recaudado a lo largo de los años con su estafa. Hay que recordar que fingiendo que le quedaban escasos meses de vida, consiguió recaudar en siete años un total de 264.780 euros.

En un principio, la Fiscalía pedía seis años de prisión para Paco y se le ha rebajado hasta dos años. A su vez, para la que era su novia, Lucía Carmona, durante la época de las estafas se le pedía un total de tres años de cárcel y ahora se le ha rebajado a un año y nueve meses.