Susana Molina, novia de Gonzalo, parecía la chica más inaccesible de ‘La isla de las tentaciones’. Prudente y reservada, se ha mostrado abierta junto a Lewis, el atractivo surfero del ‘reality’.

La evidente química entre Susana y el surfero

Susana ha decidido tener una segunda cita con el canario, con quien se siente muy cómoda. Al ver las imágenes de su novia con joven, admitía: «Estoy hundido. Mi corazón está conviviendo en todo momento con Susana y mi cabeza se está volviendo loca con la convivencia. Pienso que es demasiado guapa, demasiado inteligente». Sobre Lewis, ha dicho: «No me gusta porque es el típico chico que a Susana le puede gustar y enamorar. Y es como el que más buena onda transmite. Me da miedo que ella pueda sentir con otro chico lo que sentía conmigo. Veo a Lewis un chico que la puede hacer sentir cómoda». Al menos, ha explicado, «me menciona durante su cita y me tiene presente».

En su cita con Lewis, Susana aprendía el arte de surcar las olas. Y se lo pasó realmente bien. «Me siento cómoda y estoy a gusto y noto que fluye más», ha reconocido la joven. El deportista, por su parte, no ha ocultado la atracción que siente por ella. «Quiero ir pasito a pasito. Tiene novio, pero aún hay mucho tiempo aquí».

Gonzalo flirtea con Katerina

Mientras Susana fija sus ojos en el canario, Gonzalo hacía lo propio con Katerina. «Es el único chico con el que yo podría llegar a a tener algo», ha reconocido la guapísima concursante. El sentimiento es recíproco. «Tengo la autoestima por las nubes. Esta chica el día de mañana se merece a alguien como yo», ha dicho el sevillano.