Como si se tratara de una invitada del programa de David Broncano en ‘La Resistencia’, Anabel Pantoja ha hablado del dinero que tiene en el banco. Este es uno de los temas tabús para mucha gente. Aún más si cabe si son rostros conocidos. Sin embargo, la participación en ‘Supervivientes‘, las largas horas tostándose bajo el sol y el hecho de no tener nada que hacer en el paraíso da para mucho. Anuar Beno, el hermano de Asraf Beno, ha querido conocer las finanzas de algunos de sus compañeros de Playa Fatal. Por este motivo, no ha dudado ni un momento en preguntar por el dinero que tenían en el banco.

Anabel Pantoja desvela que tiene seis ceros en su cuenta bancaria

Aunque lo cierto es que los concursantes no se han querido mojar sobre esta cuestión, Anabel Pantoja sí que ha revelado la cantidad de ceros que se puede ver en su App del banco o en el extracto de su cuenta bancaria. Aunque al principio no ha querido dar muchos detalles e incluso se ha tapado la boca de las cámaras para que no podamos leer sus labios, sus gestos indicaban que tenía tres cifras en el banco. ¿200? ¿300? Anabel negaba con la cabeza y aseguraba que eran tres números por un lado y tres números por otro, lo que indicaba que tiene entre 100.000 y 999.000 euros.

Aunque es una banda bastante grande, sus compañeros han querido indagar más en el asunto. ¿200.000? ¿300.000? Sin confirmar ni desmentir, Anabel Pantoja ha hecho un gesto de que la cantidad se acercaría a esas cifras. Sin embargo, no ha querido detallar más la cantidad exacta sobre el dinero que ha ganado durante estos años en televisión y que habría ahorrado. Sin embargo, ese dinero lo verá incrementado tras su paso por ‘Supervivientes’. Hay que recordar que habitualmente el caché semanal en este programa suele ser mayor que en el resto de concursos. Más aún si cabe que podría alzarse con el maletín y ganar 200.000 euros.

Kiko Matamoros también habla de su deuda con Hacienda

Por otro lado, Kiko Matamoros también se encontraba en ese momento de la conversación en el que se hablaba de dinero. Anuar le decía «tú tienes pinta de tener mucho dinero». Sin embargo, el colaborador de televisión aseguraba que no tenía dinero porque «todo se lo lleva Hacienda». No es secreto alguno que tiene una deuda con la Agencia Tributaria. De hecho, él mismo ha hablado de este tema. En diciembre de 2021, cuando salió a la luz la lista de morosos, Matamoros reconoció que todavía debía 711.000 euros de los 1,2 millones pendientes de pago desde hace cuatro años. «No voy a desmentirlo, es un dato correcto. Voy recomponiendo la situación como buenamente puedo», dijo. Además, reveló que destinaba una parte de sus ganancias mensuales a ir pagando poco a poco la cantidad que debe. En concreto, entre 15.000 y 20.000 euros al mes.

